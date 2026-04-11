Willie Mullins’in öğrencisi Gold Dancer, jokeyi Paul Townend ile kazandığı yarışın ardından yaşadığı ağır sakatlık nedeniyle pistte hayatını kaybetti; Aintree’deki trajedi, zaferi gölgede bıraktı.

Willie Mullins tarafından eğitilen yedi yaşındaki Gold Dancer, Paul Townend idaresinde çıktığı yarışta favori konumundaydı. Son engelde yaptığı hatalı inişe rağmen ayakta kalmayı başaran safkan, yarışı lider tamamladı.

Ancak Gold Dancer’ın son engeli geçerken hata yapması ve arka bacaklarının yerde sürüklenmesiyle ciddi bir sakatlık yaşadığı anlaşıldı. Bitiş çizgisini geçtikten sonra Aintree veteriner ekibi tarafından pist üzerinde müdahale edilen atın çevresine paravanlar çekildi. Yapılan incelemelerin ardından Gold Dancer’ın hayatına son verildiği açıklandı.

"ZAVALLI AT BUNU HAK ETMEMİŞTİ"

Atın harası Gigginstown’dan Eddie O’Leary konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Maalesef beli kırıldı ve onu uyuttular. Paul, atın bir hata yaptığını ancak hiçbir şey hissetmediğini ve sorunsuz bir şekilde bitişe kadar devam ettiğini söyledi. Maalesef her şey durduktan sonra ortaya çıktı. İnanılmaz bir performanstı, tek bir küçük hata dışında harika zıpladı. Şimdi bu içi boş (anlamsız) bir galibiyet oldu, zavallı at bunu hak etmemişti."

Gold Dancer

HİPODROMDAN TAZİYE MESAJI

Aintree Hipodromu tarafından yayımlanan resmi bildiride şu ifadelere yer verildi:

"Günün ikinci yarışının galibi Gold Dancer, bitiş çizgisinden sonra durduruldu ve binicisi attan indi. Uzman veteriner ekibimiz tarafından derhal müdahale edildi ancak ne yazık ki kurtarılamadı. Kalpten taziyelerimiz ilgilileriyle birliktedir."

Geçtiğimiz yıl da Aintree’deki Grand National’da yarışan Celebre d’Allen, yarıştan birkaç gün sonra hayatını kaybetmişti. Britanya Yarışçılık Otoritesi (BHA), 13 yaşındaki atın "atın verecek hiçbir şeyi kalmadığı ve sondan bir önceki engelden sonra açıkça geride kaldığı görüldüğü halde" sürüldüğüne hükmetmişti.

