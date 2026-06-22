İhlas Haber Ajansı
Zeynep Sönmez'den kariyer rekoru: Yedi basamak birden yükseldi
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, kariyerinin en iyi derecesini elde ederek, kadınlar dünya sıralamasında 54'üncü sıraya yükseldi.
Özetle DinleZeynep Sönmez'den kariyer rekoru: Yedi basamak bir...
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Zeynep Sönmez, Kadınlar Tenis Birliği'nin (WTA) haftalık klasmanında 7 basamak yükselerek 54'üncü sıraya yerleşti ve kariyer rekorunu kırdı.
- Zeynep Sönmez, WTA klasmanında 7 basamak yükseldi. Böylece 24 yaşındaki sporcu, kariyer rekorunu geliştirdi.
- Yeni sırası 54 olan Zeynep Sönmez, "dünya sıralamasında en iyi dereceye sahip Türk tenisçi" unvanını taşıyor.
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Zepnep Sönmez, Kadınlar Tenis Birliği'nin (WTA) haftalık güncellenen klasmanında 7 basamak birden yükseldi.
Milli sporcu, son katıldığı organizasyon olan WTA 250 düzeyindeki Nottingham Açık'ta 2'nci tura çıkmıştı. 24 yaşındaki sporcu, böylece kariyer rekorunu kırmış oldu.
"Dünya sıralamasında en iyi dereceye sahip Türk tenisçi" ünvanının sahibi Zeynep Sönmez, rekorunu geliştirerek, 54'üncü sıraya yerleşti.
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