Milli tenisçi Zeynep Sönmez, kariyerinin en iyi derecesini elde ederek, kadınlar dünya sıralamasında 54'üncü sıraya yükseldi.

Zepnep Sönmez, Kadınlar Tenis Birliği'nin (WTA) haftalık güncellenen klasmanında 7 basamak birden yükseldi.

Milli sporcu, son katıldığı organizasyon olan WTA 250 düzeyindeki Nottingham Açık'ta 2'nci tura çıkmıştı. 24 yaşındaki sporcu, böylece kariyer rekorunu kırmış oldu.

Zeynep Sönmez

"Dünya sıralamasında en iyi dereceye sahip Türk tenisçi" ünvanının sahibi Zeynep Sönmez, rekorunu geliştirerek, 54'üncü sıraya yerleşti.

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