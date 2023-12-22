Zorbay Küçük'ün Fred'i oyundan atma sebebi ortaya çıktı!

22 Aralık 2023 07:32 - Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2023 08:49

EMİN ULUÇ'UN HABERİ - Spor gündeminin ana maddesi Kayseri deplasmanında direkt kırmızı görerek Galatasaray derbisinde cezalı duruma düşen Fenerbahçeli Fred oldu. Sarı lacivertlilerin en önemli kozlarından olan sambacı, “Küfretmedim” savunması yapmıştı. Hakem Zorbay Küçük ise Fred’in kendisine hakaret ettiğini raporuna yazmış durumda. Fred oyundan atılmasıyla sonuçlanan faul pozisyonunda gördüğü sarı kart için “Stupid card” (Aptalca kart) ifadesi kullandığını söylerken, iyi derecede İngilizcesi olan Zorbay Küçük oyuncunun “Why are you giving foul? Stupid refree” (Neden faul veriyorsun, aptal hakem!) dediğini belirtiyor.

VAR İNCELEMESİ

Daha önce Beşiktaşlı Gökhan Töre’nin üç maç ceza aldığı, Galatasaraylı Wesley Sneijder’in ise kart bile görmediği malum İngiliz küfür ise Fred tarafından kullanılmış değil. Kullanıldıysa bile hakem raporunda buna dair bir ifade yok. Hakemi aşağılamaktan kırmızı kart gören Fred, talimatın ilgili maddesine göre 3 ila 7 maç ceza alabilir. PFDK sevkleri sonrası detaylı bir savunma hazırlayacak Fenerbahçe, VAR kayıtlarının dinlenmesini isteyecek. Sarı lacivertliler, Fred’e verilecek ceza için ayrıca Tahkim Kuruluna da itiraz da bulunacak.

MERT HAKAN BİTTİ! SON SÖZ KARTAL'IN

Kayseri’de kızaran Mert Hakan ile Fred’e Fenerbahçe’den de ceza gündemde. Sarı lacivertliler, Fred’e para cezası planlarken, Mert Hakan için daha ağır yaptırımlar bekleniyor. Milli oyuncuya yüksek bir cezanın yanı sıra kadro dışı da gelebilir. Bu konuda nihai kararı İsmail Kartal verecek.

ONSUZ ÇOK ZOR

Derbiye eksiksiz çıkmak isteyen İsmail Kartal, ceza sınırındaki İrfan Can ile Crespo’yu Kayseri’de yedek soyundurmuştu. Ancak Fred ile Mert Hakan planları bozdu. Fenerbahçe özellikle Fred’in yokluğunda sıkıntıya düştü. Sambacının sakat olduğu süreçte sarı lacivertliler, 5 maçta 3 yenilgi, 1 beraberlik alırken, tüm kayıplarını onsuz yaşadı.

DÖRT MAÇTAN FAZLA CEZA ALIRSA SÜPER KUPA TEHLİKEDE

Fred, gördüğü kırmızı kartla, Süper Kupa finalini de tehlikeye attı. Eğer Brezilyalı oyuncu PFDK tarafından dört maç ve üzeri ceza alırsa Süper Kupa’da oynayamayacak. Ancak bunun altında bir ceza gelirse Disiplin Talimatnamesine göre, Süper Kupa farklı bir kategori olduğu için oynayabilecek.