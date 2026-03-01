Juventus deplasmanında yıpranan G.Saray yine de sonuca gitti. Takımın dikenli yolda 10 maçı kaldı...

Başarı, inancın ve azmin birleşimidir!

İşte dün tam da bu sözlerin karşılığı olan bir Galatasaray sahada idi…

120 dakika Juventus deplasmanında hem fiziksel hem de mental olarak yıpranan Galatasaray takımı limitlerini zorladı.

Son derece saygı ve takdiri hak eden bir oyun ortaya koyan Alanyaspor karşısında mücadelesi ile zoru başardı!

Alanyaspor iyi kapandı, alan bırakmadı, geçişleri iyi yaptı ve Galatasaray’a zaman zaman endişe yaşattı!

Aslan sınırları zorluyor

Ancak Galatasaray 11 maçlık final yolunun artık ne kadar zor, ciddi olduğunun farkında sınırlarını zorladı.

Galatasaray’ın Sane, Sara ve Torreira işbirliği ile son derece organize, klas bir gole Boey’in dokunuşu ile ulaştı.

Ofsayt nedeniyle iptal edilen golün benzerini, ilk yarı sonunda aynı hazırlanış ile tekrar niteliğinde Torreira’nın pasında Boey uzak köşede sonlandırdı.

Alanya başarılı ve güçlü oyunun karşılığını soyunma odasından çıkıp Mounie’nin golüyle buldu.

Atomu parçalayan adam!

Galatasaray tek idmanla çıksa da bir karakter ortaya koydu! Vazgeçmedi, vites düşürmedi ve Osimhen’in vuruşu sonrası pozisyonu iyi takip eden Galatasaray’ın atom karıncası Torreira topu tamamladı! ‘ Atomu bile parçalarım’ dercesine inanmıştı Torreira ve 1 gol 1 asistle maçı tamamladı.

Hem Uğurcan hem de Victor kritik kurtarışlar yaparken Alanya kalecisinin hatasında Osimhen baskı ile topu kaptı ve Galatasaray’a zorlu geçen maçta 3 puanı getirdi.

Galatasaray’ın mücadelesi alkışlıktı ve sonda sanki Aliti’nin skor 1-1 iken Osimhen’e topla karışık attığı tekme penaltı kokuyordu!

Galatasaray’ın önünde dikenli, zor da olsa 10 maç kaldı!

Maçın adamı: Torreira

