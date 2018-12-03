Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

NASA’nın Mars’a en son gönderdiği keşif aracı InSight, yüksek teknolojili parçalarının uzayda en iyi şekilde çalışması için Castrol’ün özel ürettiği yağları tercih etti. 1960’lardan bu yana NASA’nın uzay projelerinde kullanılan makine yağları Castrol tarafından sağlanırken, bu ortaklık ile hayata geçirilen Apollo Ay görevi, Hubble Uzay Teleskopu, Uluslararası Uzay İstasyonu, geçmiş Mars seferleri ve birçok uydunun yanı sıra Mars’a gönderilen en son keşif aracı için de Castrol ortaklığı tercih edildi.