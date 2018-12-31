Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

ABD ve Türkiye arasında yaşanan krizin ardından Amerika'dan ithal edilen otomobillere ekstra gümrük vergisi gelmişti. Bu gerilimin ardından Tesla Türkiye'deki yatırımlarını durduracağını açıklamıştı. ABD’li şirkete servis hizmeti vermeye hazırlanan Otomol Yönetim Kurulu Başkanı Osman Baykan "Tesla rafa kaldırdığı Türkiye’de showroom açma planını, ABD ile düzelen ilişkiler sonrası yeniden gündeme aldı. 1,5 ay önce Türkiye’ye gelerek yatırımı 2019’da yapmak istediklerini söylediler. Biz de satış sonrası servis hizmeti vereceğimiz ön anlaşmayı imzaladık” açıklamasını yaptı.