Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Geride bıraktığımız yılı 13. defa ihracat şampiyonu olarak kapatan ve ülkemizin ekonomi lokomotifi olarak adlandırılan otomotiv sektörü, 2019 yılından umutlu. Fakat; perakende satışlara baktığımızda ciddi bir düşüş dikkat çekiyor. Otomobil Distribütörleri Derneği (ODD)’nin verilere göre Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2018 yılı 11 aylık dönemde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 33,75 azalma kaydedilmiş durumda. Adet bazında incelendiğinde yine aynı dönemde 2018’de 543.231 bin, 2017’de ise 819.954 bin satış görünüyor. Otomobil olarak bakarsak yüzde 31, hafif ticari araç rakamlarında ise yüzde 40,19 daralma söz konusu. İç pazardaki bu düşüş için dikkat çeken iki başlık ise döviz kurlarındaki dalgalanma ve kredi oranlarındaki dengesizlik…

HURDALAR CAN SUYU OLDU

Sektörün uzun zamandır beklediği ve 18 Mayıs 2018 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan hurda teşviki, yılın ilk yarısını mutsuz geçiren perakendecilere âdeta can suyu oldu. Bu kanun; otomobillerde ÖTV matrahına göre 10 bin ila 3 bin lira arası indirim sağlarken, kamyon, kamyonet, tır çekicileri, van, panelvan, minibüs, otobüs gibi ticari sınıf araçlar için ÖTV matrahına bakılmaksızın 10 bin liralık indirimi uygulamaya aldı. 2017 yılı sonu itibariyle (TÜİK) verilerine göre toplam araç parkı (otomobil ve ticari araç toplamı) adedi 17 milyonu aşarken 16 yaş ve üstünde yaklaşık 6 milyon adet otomobil ve ticari vasıta bu kanunla hurda kapsamında değerlendirilme şansı yakaladı.

SON VİRAJDA TAM GAZ

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın müjdesi sektörde adeta bomba etkisi yaptı. Yılın son iki aylık döneminde 1.6 litre ve altı otomobillerin ÖTV’si yüzde 15, ticari araçların ise yüzde 18 olan KDV miktarı yüzde 1 olarak güncellendi. Markaların hurda teşvikini de arkasına alarak başlattığı kampanyalar son iki ayda satışları 2018’in en yükseğine taşıdı. Yılı 31 milyar dolarlık rekor ihracatla kapatmaya hazırlanan sektör, nefes alan perakende satışlarla rahatladı.

RENAULT LİDERLİĞİ BIRAKMADI

ODD’in son açıkladığı rapora göre yılı lider olarak götüren Renault, Ocak-Kasım döneminde otomobil satışlarında 48.605 adetle 2018’in açık ara şampiyonluğuna hazırlanıyor. Yerli markalar sıralamasında ikincilik 32.168 adetle FİAT ve üçüncü sırada 24.503 adetle Toyota yer alıyor. İlk üçün ardından dördüncü sırada sürpriz yapan Honda yer alıyor. Geçen yıl aynı dönemde otomobil ve hafif ticari toplam sıralamasında 12 sırada yer alan ve bu yıl 3 basamak birden yükselen Honda, yerli markalar sıralamasında dördüncü olarak 20.769 adetle ocak-kasım dönemini kapatmış durumda.