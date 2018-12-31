Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Ülkemizdeki operasyonel araç kiralama sektörünün 2018-2019 geçiş dönemini değerlendiren Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İnan Ekici, araç parkının 2017 yılını 360 bin adet ile kapamadığını hatırlatarak; “2018 yılı bizim için yükselen bir ivme ile başladı. Son 5 senedir, yıllık ortalama yüzde 15 ile yüzde 20 arasında çift haneli büyümelerin yaşandığı sektörde bu yıl 410 bin adetlik bir filoya ulaşmayı hedefliyorduk. Fakat özellikle yılın ikinci yarısında Türk Lirası’nın dolar ve avro karşısındaki değer kaybı, tırmanan enflasyon, para piyasalarında yaşanan sıkışıklık ve yükselen kredi faiz oranları hedeflerimizi olumsuz yönde etkiledi. 360 bin ile başladığımız yılı 320 binler seviyesinde bir araç parkıyla kapatacağımızı tahmin ediyoruz. 2019 bizim sektörümüzün toparlanma yılı olacaktır. Yeni yılın sonuna doğru operasyonel kiralama sektöründe büyüme trendinin başlayacağını ve 2020 yılı sonunda yine 375 bin civarındaki filo büyüklüğüne ulaşacağımızı tahmin ediyorum” dedi. Yaz aylarında başlayan likidite sıkıntısının tüm ülke ekonomisinde hissedildiğini ifade eden Ekici; “Her sektör bu durumdan olumsuz yönde etkilendi. Kiralama şirketlerinin etkilenme derecesi, işin yönetimi, yabancı para cinsinden portföyünün büyüklüğü ve krediyi nasıl kullandığı gibi farklı parametrelere göre değişkenlik gösterir. Sektörümüz genel olarak diğer iş kollarına nazaran daha az etkilenerek Türkiye’deki daralmadan daha büyük bir daralış yaşamadı. Sektörümüzde yaşanan sıkışıklık, nihai tüketici talebindeki düşüşten kaynaklanıyor. Pazarın daralmasıyla birlikte araç filosunu küçültmek isteyen firmalar oldu” şeklinde konuştu.