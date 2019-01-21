Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Yılın son çeyreğinde satışa çıkacak model, klasik çizgilerinin aksine yüksek teknolojiye sahip bir motor ünitesine sahip. Bu sayede 0’dan 100 km/sa. hıza 3,5 saniyede ulaşan LiveWire, şehir içinde tek şarjla 120 kilometre mesafe gidebiliyor. Debriyajsız vites tasarımı sayesinde yeni başlayanlarında ilgisini çeken model, marka tutkunlarının alışık olduğu titreşim ve egzoz sesi konusunda şimdiden münakaşalara mevzu oluyor. Marka yetkilileri ise devir arttıkça elektronik olarak artan yeni nesil bir Harley sesi üreteceklerini söylüyor…