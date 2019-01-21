Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Konuyla ilgili açıklama yapan Enterprise Türkiye CEO’su Özarslan Tangün ise sektörde bardağa dolu tarafından bakanlardan. Tangün, Türkiye’nin geçtiğimiz yıl turizmde rekorlarla dolu bir sezonu geride bıraktığını ve ağırlıklı olarak bireysel kiralama alanında hizmet veren şirketlerinin dört katı üzerinde büyüme sağladığı ifade ederek “2018’de yurt dışından gelen misafir sayısında yüzde 60 artış kaydetti. Turizm sektöründeki büyümenin 2019 da devam etmesini ve özellikle yurtdışı talebinin çok yüksek olmasını bekliyoruz. Turizmde kırılacak yeni rekorlara bağlı olarak bizler de büyümemizi sürdüreceğiz. Önümüzdeki beş yıllık süreçte günlük kiralama sektörünün büyümesini devam ettirmesini ve bizim büyümemizin sektörün üç dört kat üstünde olmasını bekliyoruz. Öte yandan, Türk Hava Yolları (THY) iş birliğimiz ve UEFA Avrupa Ligi sponsorluğumuzla Türkiye’ye yabancı ziyaretçi çekmeyi sürdürüyoruz. Bakü’de gerçekleşecek final müsabakası öncesi 5-6 Şubat tarihlerinde UEFA Kupası’nı İstanbul’a getireceğiz” ifadelerini kullandı.