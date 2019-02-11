Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

2019’da ilk oylama BMW X2, BMW X3, Dacia Duster, DS 7 Crossback, Ford Focus, Ford EcoSport, Honda CR-V, Hyundai Kona, Jaguar i-Pace, Jaguar E-Pace, Kia Stonic, Kia Stinger, Mercedes-Benz A Serisi, Mercedes-Benz B Serisi, Mitsubishi Eclipse Cross, Skoda Karoq, Suzuki Jimny, Suzuki Swift, Toyota Corolla, Volkswagen T-Roc ve Volvo XC40 arasında gerçekleşecek. Alanında uzman gazetecilerden oluşan OGD üyeleri, ikinci oylamada finale kalan yedi aracı Intercity İstanbul Park’ta test edecek. Ardından “Türkiye'de Yılın Otomobili” için oy kullanacak. Birinci seçile otomobil 16 Nisan 2019’da düzenlenecek gala gecesinde açıklanacak. OGD Başkanı Ufuk Sandık konuyla ilgili yaptığı açıklamada; “Yılın Otomobili” seçiminin her zaman olduğu gibi yine büyük bir çekişmeye sahne olacağını belirterek “OGD’nin ana kuruluş amacında tüketiciyi bilgilendirme misyonu yer alıyor. Yılın otomobili seçimlerinin de tüketicilerin otomobil tercihinde önemli bir rol oynayacağına inanıyoruz.” şeklinde konuştu.