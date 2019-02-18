Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) ve Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) koordinasyonunda otomotiv ana ve tedarik sanayi firmalarının temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda araçlardaki elektronik ve yazılım ağırlığının gittikçe artacağı konusuna dikkat çekildi. Türkiye’deki tedarik sanayinin artık yeni alanlarda yetkinlik kazanmasının mecburi olduğunun altı çizilen toplantıda OSD Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yenigün “Yerlileştirmeyi bir numaralı madde olarak önümüze koymalıyız. Üretim burada olmalı ki maliyet avantajımız ve esnekliğimiz ile tüm olası değişikliklere anında cevap verebilelim” dedi. TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kanca da Türk otomotiv sektörünün bugün geldiği noktanın son derece önemli olduğunu belirtti. Bu noktayı daha ileri taşımak adına otomotiv sektörünün bir bütün olarak nereye gideceğinin iyi anlaşılması gerektiğini aktaran Kanca, otomotiv sektörünün içinde bulunduğu dönemi “Bir değişimin arefesindeyiz” diyerek tanımladı. TAYSAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kemal Yazıcı ise yaşayabilmek için Türk tedarik sanayiinin mutlaka yeni teknolojilere sahip olması gerektiğini belirterek “Ya elektrikli ve otonom araçlarla ilgili yeni teknolojilere hakim şirketlerle teknik işbirliği veya ortaklık yapmalıyız ya da uzun zaman gerekiyor olsa da AR-GE’ye daha fazla yatırım yaparak kendi teknolojilerimizi oluşturmalıyız” ifadelerini kullandı.