Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Kampanyada Clio HB 30.000 TL peşinat ile 1.500 TL’den başlayan taksitlerle, Megane Sedan’da 35.000 TL peşinat ile 2.000 TL ve Captur ise 40.000 TL peşinatla 2.000 TL aylık taksitlerle alınabiliyor. Ayrıca hafif ticari araç tarafında ise 60.000 TL kredi ve on iki ay vade seçeneği için sıfır faiz fırsatı bulunuyor. Dacia tarafında ise fiyatlar günlük 39,90 TL’den başlıyor. Kampanya kapsamında Dacia Sandero 39 TL, Dokker 49,90 TL ve Duster 59.90 TL gibi cazip günlük ödeme alternatifleriyle müşterilerin beğenisine sunuluyor.