Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ardından otomotiv sektörünü yakından ilgilendiren bir müjde daha verdi. İkinci eldeki KDV uyuşmazlığını çözdüklerini söyleyen Albayrak “OYDER Başkanı Murat Şahsuvaroğlu KDV konusunda uyuşmazlık yaşandığını dile getirmişti. Bundan sonra araçlar hangi KDV oranıyla alınıyorsa, aynı KDV oranıyla satış yapılacak. Biz sektörün bu meselesini çözdük, imzaları tamamladık ve Külliye’ye gönderdik. Bugün itibarıyla imzadan da çıkarak KDV uyuşmazlığını sona erdirdik ve çözüme kavuşturmuş olduk” dedi.

Bu kararla ilgili ilk açıklama Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş’tan geldi. Çağdaş “21.03.2019 tarihindeki Cumhurbaşkanlığı kararı ile ikinci el işi ile uğraşan mükellefler için çok önemli bir düzenleme yapılmıştır. Buna göre ikinci el binek oto alımlarında yüzde bir KDV ile alınan araçların tesliminde de yüzdebir, yüzde 18 KDV ile alınan araçların tesliminde ise yüzde 18 KDV uygulanacaktır. Ayni gün Hazine ve Maliye Bakanlığımızca yayınlanan taslak tebliğ ile daha önce ikinci el binek oto alımlarında düşüremediğimiz KDV’yi düşürmeye olanak sağlamıştır. Bu durum sektör açısından ikinci el binek otomobillerdeki KDV’yi külfet olmaktan kurtarmış, indirmemize olanak sağlamıştır. Alınan bu karardan dolayı hükümetimize teşekkürü bir borç biliriz. Tüm sektöre hayırlı olmasını dilerim” açıklamasında bulundu.