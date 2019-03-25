Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Bu konuda önemli bir adım atan Otomotiv Teknolojileri Araştırma Geliştirme Merkezi OTAM, 2,5 milyon TL’lik bir yatırımla yeni prosedüre göre modernize edilmiş WLTP Emisyon Test Laboratuvarı’nı devreye aldı. OTAM bünyesinde hizmet verecek olan laboratuvar, test merkezi sınırlı olan Avrupa’ya da bir alternatif olması hedefleniyor. Konuyla ilgili açıklama yapan OTAM Genel Müdürü Ekrem Özcan, yılda 750 aracın WLTP testlerinin yapılmasının hedeflendiğinin altını çizerek “Türkiye’deki üreticilerimizi ve emisyon test taleplerini göz önüne aldığımızda rahatlıkla söyleyebiliriz ki, OTAM’ın bu yatırımıyla, Türkiye’deki emisyon testlerinde dışa bağımlılık son bulmuş oluyor. Bu vesileyle her açıdan çok kıymetli bir yatırımı hayata geçirmemizde büyük katkıları olan, bizi cesaretlendiren ve kurulum sürecinin her adımında yanımızda olan başta Renault olmak üzere, Ford Otosan’a, Hyundai’ye ve Honda’ya özellikle teşekkürlerimi iletiyorum. Ve tabii yine başta bu firmalarımız olmak üzere, diğer laboratuarlarımızı yüksek oranda dolulukla çalışmamıza imkân sağlayan Ford Otosan’a, BMC Power’a, FEV’e, AVL’ye, Mercedes-Benz’e, Otokar’a, Temsa’ya, Tofaş’a, FNSS’e, TOSB bünyesindeki değerli firmalarımıza, müşterilerimize ve iş ortaklarımıza ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.