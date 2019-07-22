Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Bu kapsamda, yılın geride kalan altı ayını ve kiralama sektörünün gündemindeki konuları değerlendiren Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER) Yönetim Kurulu Başkanı İnan Ekici, “Bazı şirketler faaliyetlerini sürdürmek için tasarrufa gitme yönünde adımlar attılar. Bu gelişmeler araç filosu bulunan şirketlerin en önemli tedarikçisi konumundaki operasyonel kiralama sektörünün bir miktar küçülmesine neden oldu. 2019 yılının ilk çeyreğinde 2018’in sonuna göre sektörümüz yüzde 5.7 küçüldü” ifadelerini kullandı.

Sektörün bu yılki faaliyetlerini daha güçlü sürdürebilmesi için vergi oranlarında düzenlemeye ihtiyaç duyulduğunu belirten Ekici, “Araç kiralama şirketlerinin aktifinde bulunan ve en az iki sene aktifte tutulmuş olan binek otomobillerin satışında uygulanan yüzde 18’lik KDV oranının, yüzde 1’e indirilmesine yönelik bir düzenleme yapılması, sektörümüzün finansal sıkıntılarına ve likiditasyon problemlerine karşı ciddi bir teşvik olacaktır. Bu düzenlemeyle, aynı zamanda kullanılmış araç parkının yenilenmesi için fırsat oluşturacak otomotiv sektörüne, sektörümüzden gelen talebi de canlandıracaktır. Söz konusu düzenlemenin yapılması için Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile görüşmelerimizi titizlikle sürdürüyoruz” bilgisini verdi.