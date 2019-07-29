Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Bu kapsamda Kıraça Holding, Karsan ve ILO arasında kadın erkek eşitliğinin geliştirilmesine ve kadın istihdamının artırılmasına yönelik protokol imzalandı. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Kıraça Holding Yönetim Kurulu Başkanı İnan Kıraç “Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşması için kadın istihdam oranının artması elzem” dedi. Karsan CEO’su Okan Baş da “Kadınlarımızın çaba ve yetenekleri ile başarı çıtamız gün geçtikçe yükselmektedir” diye konuştu. ILO Türkiye Ofisi Direktörü Numan Özcan ise “Karsan ile yürüteceğimiz bu iş birliği, Türkiye’de çalışma hayatında kadın istihdamının artması ve kadınların güçlenmesi konusunda atılmış çok önemli bir adım” ifadelerini kullandı.