Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Ulaştırma Bakanlığı’nın denetiminde ülkemizde periyodik araç muayene hizmeti vermeye yetkili tek kuruluş olarak, araç muayene hizmeti randevularını www.tuvturk.com.tr internet sitesinden gerçekleştiren TÜVTÜRK, bu işlem için herhangi bir ücret talep etmediği belirterek; “Bunun dışında hiçbir internet sitesi ve çağrı merkezi ile bağımız veya iş birliğimiz bulunmamaktadır. Randevular internet sitemiz ve çağrı merkezimizden ücretsiz yapılmaktadır. TÜVTÜRK ismini kullanarak MUAYENE ve RANDEVU gibi ifadelerle vatandaşlarımızı mağdur edenlere karşı yasal mücadelemiz sürecektir” ifadeleri yer alıyor.