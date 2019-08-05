Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Yüzde 18’lik pay ile Türkiye ihracatında yine ilk sırada yer alan endüstrinin ihracat ortalaması da ocak-temmuz döneminde 2,6 milyar dolar oldu. Otomotiv sektörünün ocak-temmuz dönemi ihracatı ise yüzde 5 azalarak 18 milyar 216 milyon dolar kaydedildi. OİB Başkanı Baran Çelik, temmuzda binek otomobiller ile otobüs, minibüs, midibüs ihracatında yaşanan artışların sektör ihracatına olumlu yansıdığını ve sürdürülebilir ihracat artışı için iç pazar canlılığının önemine dikkat çekerek “İç pazarda yaşanan sıkıntıların giderilmesi için sektöre yönelik yeni bir ÖTV düzenlemesi gerekiyor. İç pazarı yeniden canlandıracak bu adım, ihracata da olumlu katkı sağlayacaktır” dedi.