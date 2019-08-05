Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Raporda yer alan bilgilere göre otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2019’un ilk yedi ayında yüzde 47,5 azaldı. Otomobil olarak değerlendirirsek yüzde 46, hafif ticari araç pazarı olarak ise yüzde 53’lük bir gerileme söz konusu. Bu veriler temmuz ayı satışları olarak incelendiğinde ise otomobil pazarında yüzde 63, hafif ticari araç pazarı yüzde 76 gerileme söz konusu.

Ayrıca konuyla ilgili kısa bir açıklama yapan Otomotiv Sanayii Derneği OSD Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yenigün, temmuz ayında gerçekleşen otomobil ve hafif ticari araç satışlarına ilişkin açıklanan rakamları değerlendirdi. 2017 Temmuz ayı satış rakamlarını 2019 yılının aynı dönemi ile karşılaştıran Yenigün, “Aradaki fark bize yüzde 78’lik bir gerileme olduğunu gösteriyor. Kısacası; 100 araç üretmek için fabrika kuran sanayici ya da tedarikçi 22 araç üretti, 100 araç satmak için açılan bayi 22 araç sattı, 100 araca hizmet veren servis istasyonu 22 araca hizmet verdi. Ve devlette de 100 yerine 22 araçtan vergi aldı. Bu sürdürülebilir bir durum değil” dedi.