Yücel Koç’un kaleminden X Class’la sürüş izlenimleri / Aslında X-Class, Alman devinin ilk pikap modeli değil. Meraklıları bilir meşhur w115 kasadan geliştirilen bir pikap modeli var. Öte yandan 6x6 çekiş sistemi, lüks, konfor ve fiyat etiketi ile türünün tek örneği G63 AMG ile çıtayı zirveye taşırken türünün tek örneği Unimog’la 4x4 dünyasında uzanamadığı ödül kalmadı. X-Class ise markanın en ulaşılabilir modeli.

Pikap sınıfı heybetli görünüşleriyle dikkatimi çekse de, benim satın alma kriterlerime uygun değil. Yoğun iş hayatım, şehir trafiğinin dinamikleriyle buluşunca kurallar değişiyor. Ailemize hitap etmesi, yeri geldiğinde performansı ve tabii uzun yolda sağladığı artılar, buraya kadar her şey normal…

Evet, cüsseleriyle pikaplar dikkat çekici olsa da son yıllarda artın bir SUV popülasyonu var. Sundukları hacim ve konfor unsurları ile ön plana çıkan bu araçlar C ve D segmenti sedanların müşterilerini iyice kendi saflarına çekiyor. Yakıt, güç ve performans meselesi de düşünülürse karar vermek güçleşiyor.

Peki, spor otomobil performansı, lüks 4x4’lerin konforu ve bir kamyonetin taşıma hacmi tek bir araçta toplana bilir mi? X-Class 350d 4MATIC ile birkaç gün geçirmeden önce ben de böyle bir soruya karşılaşsam anlam vermezdim.

Daha önce farklı pikap modelleri ile test sürüşlerim oldu. Gerçekçi olursak hepsinde ticari araç sürüş karakteri hissediliyordu. X Class’ın diğerlerinden ayrıldığı ilk nokta sınıfında sadece kendisinde bulunan arka helezon sistemi ve sürüş konforunu artıran arka yaylar…

Sürücüsüne büyük bir araç olduğunu hemen hissettiriyor. Pikap sınıfında tüm modeller, ortak konfor ve performans değerine sahipken Mercedes’in iç kabinde kullandığı deri ve ahşap dokunuşlar durumu özetleyen detaylar. Koltukların rahatlığı, dijital ekranlar ve birçok özelliğin kontrol edildiği touchpad ise ticari araç hissini tamamen ortadan kaldırıyor. Test için gelen araç X-Class serisinin en güçlü ve donanımlı modeli olsa da, giriş seviyesindeki versiyonda markanın farkı hemen hissediliyor.

En güçlü demişken; X Class 350d’nin kaputunun altında V mimariye sahip 6 silindirli 3 litrelik motor görev yapıyor. 258 beygir güç ve 550 Nm tork değeri ile Mercedes’in bu sınıfta sunduğu en performanslı ünite. Fabrika verilerine göre 0-100 hızlanması 7,9 saniye, performansı ise gerçekten şaşırtıcı. Bu noktada devreye 7 ileri G-TRONIC PLUS otomatik şanzıman giriyor. Motor ile uyumu mükemmel, sakin kullanımda gayet olumlu bir yakıt tüketimi sağlarken gaz pedalına sert dokunuşlarda tepkiler çok hızlı geliyor. Hatta sakin giderken bir araç sollamaya kalkarsanız birkaç vites birden düşüyor ve hissetmiyorsunuz.

Öte yandan V6 motorun akustik sesi kontağı kapatmanızı engelliyor. Mesela ormanın içinde camı kuş seslerini değil, motor sesini daha iyi duymak için açtığım oldu. Gaza dokunduğunuzda verdiği tepki müthiş bir haz veriyor. Aman dikkat; otobanda pikap sürdüğünüzü unutup hız limitini fazlasıyla aşabilirsiniz ve tabii size kafa tutanlara karşı asla mahcup etmeyeceğinden emin olabilirsiniz. Fren meselesine gelirsek de Mercedes kalitesi bu gücü rahat şekilde dizginliyor. Kısaca yol tutuşu ve performans gayet keyif verici.

Sakin kullanımlarda 10-11 litre arası yatık tüketen X Class performans odaklı kullanımımda en fazla 13 litrelere çıktı. Sunduğu güce göre oldukça kabul edilebilir değerler…

Ayrıca 4x4 özelliklerinden bahsetmemek haksızlık olur. Sürekli dörtçeker güç uygulayan araç aks dağılımını yüzde 40 ön, yüzde 60 arka olarak paylaştırıyor. Bu durum şehir içinde mükemmel tutunuş sağlarken arazi şartlarında durum gerçekten değişiyor. Sadece gerçek 4x4 araçlarda sunulan LOW vites özelliği ve kilitli diferansiyel bu araçta standart. Birçok sürüş modu bulunan X Class 350d kendi sınıfında Off Road yeteneklerinde açık ara rakipsiz. Negatif tarafta ise 390 bin TL’lik etiketi, yıllık MTV oranları ve diğer araçlara göre şehir içinde uygulanan hız sınırları yer alıyor. Ne yazık ki, bu şartlar bütün pikap sınıfındaki araçları zorlayan unsurlar…