Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

İlk tanıtımı 2016 yılında yapılan ve o yıl Avrupa’da 120 bin adetlik satışa imza atan C-HR, kısa zamanda segmentinde yüzde 10’luk bir pazar payı yakalamayı başarmıştı. Toplam Avrupa pazarında 400 binin üzerinde satışa ulaşan model, Türkiye’de ise 2016 yılının kasım ayından bu yana 13.647 adetlik satış başarısı gösterdi. 2019 son çeyrekte makyajla yenilenen C-HR daha rafine bir görünüme kavuşurken eklenen yeni teknolojilerle sürüş dinamiklerinde geliştirmiş durumda. Motor seçenekleri arasında ise verimliliğiyle büyük bir beğeni toplayan 122 HP’lik 1.8 litre hibrit üniteye ek olarak 116 HP’lik 1.2 lt turbo motor yer alıyor. C-HR’nin tüm modellerinde standart olarak sunulan Toyota Safety Sense sisteminde Yaya Algılama Özellikli Ön Çarpışma Önleyici, Adaptif Hız Sabitleme, Şerit Takip, Otomatik Yanan Uzun Farlar bulunuyor. Sisteme ek olarak Kör Nokta Uyarı, Sürüşe Duyarlı Adaptif Ön Farlar, Geri Manevra Trafik Uyarı Sistemi (Fren Destekli), Fren Destekli Akıllı Ön ve Arka Park Sensörleri ve Diz Hava Yastığı özellikleriyle artık daha da güvenli bir seviyeye geliyor.

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A. CEO’su Ali Haydar Bozkurt, Türkiye’de üretilen ilk crossover ve hibrit otomobil olan C-HR’ın, toplam hibrit satışları içinde Corolla’dan sonra ikinci model konumunda olduğunu belirterek “Toyota C-HR’ın Türkiye’de üretiliyor ve tüm dünyaya ihraç ediliyor olması bizim için ayrı bir gurur kaynağı. Yenilenen Toyota C-HR ile modelimize olan ilginin daha da artmasını bekliyoruz. Son yıllarda ülkemizde hibrit otomobil tercihi de giderek yükselmekte. Hibrit modellerimiz, satışlarımızın yüzde 50’sini oluşturuyor. Hibrit otomobil kotamızı yukarıya çekerek, isteğimiz araç adetlerini temin edebilirsek bu oran daha da yükselecektir” ifadelerini kullandı. Bozkurt, Türk tüketicisinin hibrit otomobiller konusunda kısa sayılabilecek bir zaman içinde büyük bir yol kat ettiğini de sözlerine ekleyerek konuşmasına şöyle devam etti: Yapılan araştırmalar ülkemizde hibrit otomobili tercih ederim diyen müşteri kitlesinin yüzde 40’lara ulaştığını gösteriyor. 2019’un ilk 10 ayında içinde satılan her iki otomobilden birinin hibrit olması bu durumun en önemli göstergesi. Yenilenen Toyota C-HR Hybrid satış grafiğimizi yukarıya taşıyacaktır. Hayranlık uyandıran yenilenen Toyota C-HR’ın yılın bitimine az zaman kala 1.000 adetlik bir satışa ulaşmasını bekliyoruz.