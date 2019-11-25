Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Dünya 5G ile birlikte yeni bir yarım asrı geride bırakan ve küresel bir marka olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Türkiye’nin yerli üreticisi Karsan, Avrupa pazarında yaptığı atılımlara devam ediyor. Alman otomotiv devi BMW ile gerçekleştirdiği iş birliği kapsamında %100 elektrikli toplu taşıma araçları Jest Electric ve Atak Electric’i küresel pazarların beğenisine sunan şirket, bu alanda iş birliklerini geliştirmeyi de sürdürüyor. Bu kapsamda gerçekleşen son gelişme ise Almanya’daki satış ve servis ağını genişletmek üzere ülkenin köklü firmalarından Haller’e bağlı Quantron AG ile atılan imza oldu. Ülke genelinde 200’ün üzerinde servis noktası bulunan Ouantron AG ile anlaşma doğrultusunda buradaki satış, servis ağı ve yedek parça bulunabilirliğini artıracak olan Karsan, 7.000 adede yakın pazar büyüklüğüyle Avrupa’nın zirvesinde yer alan Almanya’da elektrikli araçlarıyla büyümeyi hedefliyor.

JEST ELECTRIC’LER ALMANYA YOLCUSU

Konuyla ilgili açıklama yapan Karsan Ticari İşler Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Arpacıoğlu, Almanya müşterisi için servis yaygınlığı ve yeterli parça bulunurluğunun çok önemli olduğunu dile getirerek “Quantron AG firması ile yaptığımız bayilik anlaşmasıyla bu anlamdaki müşteri beklentisine cevap vereceğiz. Diğer yandan, BMW ile gerçekleştirdiğimiz işbirliği çerçevesinde pazara sunduğumuz %100 elektrikli Jest Electric ve Atak Electric’te ihracatlarımız sürüyor. Özellikle karbon salınıma dikkat eden, çevreci vizyonu bulunan şehirlerin ilk tercihleri arasında yer alıyoruz. Bu doğrultuda aralık ayında üç adet Jest Electric’i daha Almanya’ya ihraç edeceğiz. Avrupa’daki satışlarımızı artırmak için benzer bayilik ilişkileri geliştireceğiz” dedi.

Avrupa’nın büyüklerinden

Kasım ayından itibaren Karsan’ın %100 elektrikli ticari araç modelleri Jest Electric ve Atak Electric’in satış ve servislerini gerçekleştirmeye başlayan Quantron AG, tıpkı Karsan gibi karayolunda emisyonsuz taşımacılık konularında faaliyet gösteriyor. Firma, verimli ve daha çevreci bir taşımacılık için sunduğu elektrikli araçlarla birlikte, dizel motorların elektrikli araçlara dönüşümünü de gerçekleştiriyor. Avrupa genelinde yaygın bir hizmet ağına sahip olan Quantron AG belediye hizmet araçlarından havaalanı taşıma otobüslerine kadar farklı ticari araçlar konularında yenilikçi çalışmalar da sürdürüyor.