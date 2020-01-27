Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Satılan her sıfır otomobile ortalama 15 adet ikinci el otomobil denk gelirken, ikinci el online pazarı 2019’da %10 büyüme ve 1.750.000 adede ulaştı. Sıfır araçlardaki stok sıkıntısı yüzünden ikinci elde talebin arttığına dikkat çeken Otomerkezi.net kurucusu Muhammed Ali Karakaş “Online ikinci el pazarının 2020’de 2 milyon 250 bin adet civarına ulaşacağını öngörüyoruz. Bizim hedefimiz ise 2020'de 3 bin adet araç satışı. Online satışta gerçekleşen her 100 araçtan sadece beşi kurumsal anlayışla satılıyor. Bizim odak noktamız da kurumsallık” ifadelerini kullandı.