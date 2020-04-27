Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

İlk defaCenevre’de tanıtılması planlanan ancak pandemi tedbirleri sebebiyle fuarda gösterimi gerçekleştirilemeyen Yaris Cross, online Dünya Prömiyeri ile tanıtıldı. Yeni nesil tasarımı ve teknolojik altyapısı ile dikkat çeken araçta 3 silindirli 1,5 litre benzinli ve 4. nesil 1,5 litre hibrit motor seçenekleri ile sunulacak. Yeni Yaris Cross’ta dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise hibrit bir model olarak sınıfında eşsiz bir özellik olarak sunulan akıllı dört çeker sürüş sistemi olacak. Araç 2021 yılında pazara sunulacak.