Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Tanıtıldığı 2008 yılından bu yana küresel çapta 2,1 milyonluk satış başarısına ulaşan Dacia Sandero ve Sandero Stepway modelleri tamamen yenilendi. Türkiye 110 bini aşkın kullanıcıyla buluşan modeller, 2017 itibarıyla Avrupa'da binek otomobil perakende pazarı lideri konumunda yükselirken, Renault Grubu'nun CMF-B platformunda üretilen Yeni modeller, aralarında X-Tronic şanzıman, kör nokta uyarı sistemi, kablosuz Apple Car Play ve elektrikli park freninin de bulunduğu birçok yeniliği de beraberinde getiriyor. Yeni Sandero Stepway lansmana özel 160.900 TL’den başlayan fiyatlar sunarken, Yeni Sandero ise 134.900 TL’den başlayan etiketi ile dikkat çekiyor.

Yenilenen Sandero ailesinin Dacia markası için yepyeni ve daha güçlü bir hikâyenin başlangıcı olduğunu ifade eden Renault MAİS Genel Müdürü Berk Çağdaş "İçinden geçtiğimiz pandemi süreci, hepimize hayatımızda gerçekten nelerin önemli olduğunu hatırlatan bir dönem oldu. Geleceğin mobilitesi bizi daha sürdürülebilir tüketime, temel ihtiyaçlara ve gerçekten önemli olana yönelmeye davet ediyor. Yeni Sandero ve Yeni Sandero Stepway de işte bu temellere bağlı kalarak tüketicilerin gerçekten ihtiyacı olan her şeyi sunmak üzere tepeden tırnağa yenilendi. Yeni tasarımıyla daha dinamik ve modern bir görünüm kazanan Sandero ailesinde konfor, güvenlik ve teknoloji özellikleri de artırıldı. Renault Grubu'nun bilgi birikiminden yararlanarak CMF-B platformunda üretilen Yeni Sandero ailesiyle Dacia olarak yeni bir segmentte de yer alacağız. Yeni Sandero B-HB segmentinde rekabet etmeye devam ederken, Yeni Sandero Stepway ile artık B-SUV segmentinde de söz sahibi olacağız. SUV ruhunu artık daha da fazla hissettiren Yeni Sandero Stepway’in bu segmentin en önemli oyuncularından biri olmasını hedefliyoruz. Sandero ailesinin yer aldığı B segmenti oldukça dinamik ve rekabet seviyesi yüksek. B-HB segmenti 2020 yılında toplam binek pazarından yüzde 12,1 oranında pay aldı. Türkiye'de B-SUV segmenti ise, 2015'te toplam binek otomobil pazarından yüzde 1,5 pay alırken, 2020'de bu oran ciddi bir artış göstererek yüzde 6,5 olarak gerçekleşti. Yenilenen modellerimizde Türkiye pazarı için böylesine önemli segmentlerde iddialı bir şekilde yer alarak genel marka performansımızı daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.