Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Pilot Garage Genel Koordinatörü Cihan Emre “Ülkemizde bir araç satın alırken tabiri caizse eş, dost, otomobillere ve sahiplerine güvenerek satın alma eğilimimiz, pazarda çok fazla dolandırıcılık vakası yaşandığı için maalesef bir yanılsamayı da beraberinde getiriyor” dedi. Vatandaşlarının birçoğunun otomobile kapsamlı bir check-up ve ekspertiz yaptırmadan bir tanıdıktan satın aldığına işaret eden Emre, şöyle devam etti: Tekrar satış esnasında ekspertize giren araçta hiç ummayacakları onlarca hata ile karşılaşıyorlar. Tavsiyemiz, kimden olursa olsun alacağınız otomobili, kendinizin tercih ettiği, TSE belgeli kurumsal bir ekspertiz noktasında kapsamlı şekilde kontrol ettirin. Geçtiğimiz günlerde boya ölçümü yaptığımız bir araçta boyasız gibi görünen orta direklerin ve şasisinde teknik ekibimiz boya tespit etti, hasar kaydı olmamasına rağmen 4 kapının kazalı bir araçtan çıkma olarak takıldığı anlaşıldı. 280-290 bin TL fiyatla satılabilecek bu araç, 355 bin TL'ye satın alınmış. Hasar kaydı geçmişi olmasa dahi, sadece boya kontrolü yeterli değil, sökme-takma ve iç bölümlerdeki boyaların tespiti tüketicileri 100 bin TL'den fazla bir olası zarardan korur. Satın aldığınız araç hasarlı olabilir, değişeni olabilir, boyası olabilir, çıkma parça takılmış olabilir. Burada önemli olan otomobile asli değerinden daha fazla ödeyip ödemediğiniz, bu durumda çıkma parçadan ziyade otomobili satan kişinin yanlış ve eksik beyanı tüketiciyi zarara sokuyor. Orijinal diye satın alınan otomobilin dört kapısı da geçmişte kaza yapıp trafikten çekilmiş, hurdaya ayrılmış dört farklı aynı renk araçtan bu araca takılmış.

İkinci elde bayram bereketi Ramazan Bayramı hareketliliği ikinci el otomotiv pazarında yüzleri güldürdü. Özellikle İstanbul’da Türkiye geneline göre son iki haftadır ölçülebilir bir hareketlilik tespit edilirken, Anadolu’nun diğer illerinde de hatırı sayılır bir canlılık oluştu.

İkinci el otomobil piyasasında hareketlilik başladı Türkiye'de ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında hareketlilik yaşanıyor. Satışlar mart ayına kıyasla yüzde 29, geçen yılın nisan ayına kıyasla yüzde 34 ve son 3 yılın ortalamasına bakıldığında ise yüzde 39 artış kaydedildi.