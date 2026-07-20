Tarihî bir dönüşümün eşiğine yaklaşan Volkswagen’de geçen yıl açıklanan acı reçetenin detayları yavaş yavaş gün yüzüne çıkmaya başladı. Son yıllarda üst üste yaşadığı krizler sonucu yeniden yapılanma sürecine giren şirketin en büyük sıkıntısı ise maliyet artışları…

Otomotiv dünyasının en büyük üreticilerinden Volkswagen Group, son yıllarda üst üste yaşadığı krizlerin ardından köklü bir yeniden yapılanma sürecine giriyor. Pandemi sonrası toparlanmada beklenen ivmeyi yakalayamayan Alman devi; artan maliyetler, elektrikli dönüşümde yaşanan gecikme ve Çin rekabetinin baskısıyla küçülme planlarını gündemine aldı.

Şirketin CEO’su Oliver Blume yaşadıkları krizi daha verimli yönetebilmek adına ürün yelpazesindeki model sayısının 2030 yılına kadar yüzde 50 oranında azalacağının sinyallerini verdi…

Bugünkü tablonun temeli, 2015’te patlak veren ve tarihe ‘Dizel Skandalı’ olarak geçen emisyon davasına dayanıyor. ABD ve Avrupa başta olmak üzere açılan davaların, geri çağırmalar ve tazminatlar Volkswagen’e doğrudan 30 milyar avronun üzerinde bir maliyete sebep oldu. Bu ağır yük, grubun finansal esnekliğini zayıflatırken, uzun vadeli yatırım planlarını da sınırladı. Grup toparlanamadan patlayan pandemi ve üretimi sekteye uğratan çip krizi, Volkswagen’i daha da zor bir duruma soktu. Aynı dönemde hızlanan elektrikli araç dönüşümüne istenilen hızda uyum sağlayamayan şirket, özellikle yazılım tarafında yaşadığı sorunlar nedeniyle rekabette maçı kaybetmeye başladı. Çinli üreticilerin agresif büyümesi ise Volkswagen’in var olduğu tüm pazarlarda oyunun kuralını değiştiren en büyük kriter olarak öne çıkıyor.

Bu gelişmelerin ışığında grup yönetimi radikal adımlar atmaya hazırlanıyor. Almanya’daki Zwickau ve Emden fabrikalarında üretimin kademeli olarak azaltılarak 2031’de tamamen durdurulması, Hannover’deki ticari araç tesisinin 2032’de üretimi sonlandırması ve Audi markasının Neckarsulm fabrikasının 2034’te kapatılması planlanıyor. Bazı tesislerin ilerleyen dönemde savunma sanayine üretim için dönüştürülmesi planlanırken 2023 yılına kadar içten çıkarmaların 120 bin kişiye ulaşabileceği öngörülüyor. Bununla birlikte grup, 2030’a kadar ürün gamının yaklaşık yarısını sonlandırmayı masaya yatırmış durumda.

Grup CEO’su Oliver Blume ise konuyla ilgili Alman basınına yaptığı son açıklamada talep konusunda sıkıntı yaşamadıklarını dile getirerek “Esas sorun maliyet artışı. Bu yüzden pazarda rekabet gücümüz kırılıyor ve kâr oranlarımız çok düşüryor. Bunun için küçülerek ürün portföyümüzü sadeleştireceğiz” ifadelerini kullandı.

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