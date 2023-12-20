Araba almaya düşünenler dikkat! Ayda 10 bin TL taksitle sıfır otomobil fırsatının detayları belli oldu

20 Aralık 2023 18:35 - Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2023 18:44

Senenin ortasında liste fiyatının üstünde satılan sıfır araçlarda durum yıl sonunda tam tersi oldu. Bazı otomobil firmaları, sıfır araçlarda yüksek oranlarda indirime gitti. Onlardan biri de Citroen oldu. Türkiye'de büyük bir kesimin dikkatini çeken Citroen'in en çok ilgi çeken araçkarından biri Ami oldu. Onun dışında C3 ve C3 Aircross SUV modelleri de araba almak isteyenler yakın takibinde... Otomobil devi son kampanyası ile araç almak isteyenleri sevindirdi, üstelik sıfır araç için aylık taksit 10 bin TL'den başlıyor, işte detaylar...

CİTROEN'DEN AYDA 10 BİN TL TAKSİTLE ARABA FIRSATI

Citroen, 2023'ün son çılgın kampanyası olarak değerlendirilen fiyatlarlar alıcının karşısına çıkıyor. Firma, 10 bin TL taksitle Ami modelini satışa sunuyor. Ami modeli, ucuz fiyatı ile ön plana çıkabiliyor.

Citroen Ami kampanyasının detayları belli oldu:

- Ami modelinin fiyatı, 390 bin TL.

- 10 bin TL taksit kampanyası, 15 ay yüzde 0 faiz oranı ile 150 bin TL tutarındaki krediler için geçerli.

- Son tarih, 31 Aralık 2023.

C3 AİRCROSS SUV FİYAT LİSTESİ

C3 Aircross SUV otomobil modeli, Türkiye'deki birçok SUV tutkunun ilgisini çekebiliyor. Fiyat listesi merak konusuydu, işte 19 Aralık 2023 tarihli C3 Aircross SUV fiyat listesi;

Versiyonu: 1.2 PureTech 130 HP - EAT6. Donanımı: Feel Bold. Fiyatı: 1.104.300 TL.

Versiyonu: 1.2 PureTech 130 HP - EAT6. Donanımı: Shine (Çift Renk). Fiyatı: 1.256.700 TL.

C3 FİYAT LİSTESİ

Citroen C3 otomobil modeli, Türkiye'deki pek çok otomobil modeline kıyasla uygun olması ile dikkat çekiyor. Güncel fiyat listesinde son durumu sizler için derledik. İşte 19 Aralık 2023 tarihli C3 fiyat listesi;

Versiyonu: 1.2 PureTech 83 HP - 5 İleri Manuel. Donanımı: Feel. Fiyatı: 825.200 TL.

Versiyonu: 1.2 PureTech 83 HP - 5 İleri Manuel. Donanımı: Feel Bold. Fiyatı: 855.700 TL.

Versiyonu: 1.2 PureTech 110 HP - EAT6. Donanımı: Feel Bold. Fiyatı: 962.300 TL.

Versiyonu: 1.2 PureTech 110 HP - EAT6. Donanımı: Shine. Fiyatı: 1.014.000 TL.

Versiyonu: 1.2 PureTech 110 HP - EAT6 Donanımı: ELLE. Fiyatı: 1.044.500 TL.