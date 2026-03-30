Avrupa’da petrol krizi dengeleri değiştirdi! Elektriklide 2. el talebi 3 kat arttı
Orta Doğu’da tırmanan İran-İsrail gerilimi, Avrupa’da akaryakıt fiyatlarını kısa sürede sert şekilde yukarı çekti. Bu hızlı artış, tüketicilerin araç tercihlerinde de dikkat çekici bir kırılmaya sebep oldu.
- Fransa'da ikinci el elektrikli araç satışları son üç haftada iki katına çıktı.
- Almanya'da kullanıcıların elektrikli araç aramaları üç katına ulaştı.
- Hollanda, Belçika ve İskandinav ülkelerinde ikinci el elektrikli araç ilanlarına talep yüzde 40'a varan oranlarda arttı.
- Sıfır elektrikli araçların yüksek fiyatlı olması, ikinci el araçlara olan ilgiyi artıran en önemli neden olarak gösteriliyor.
- Bazı modellerde iki yaşındaki ikinci el elektrikli araçlar, sıfır modellere göre yüzde 50'ye varan fiyat avantajı sunabiliyor.
- Petrol fiyatlarındaki dalgalanma ve jeopolitik gerilimler otomotiv sektöründe dönüşümü hızlandıran tetikleyiciler arasında yer alıyor.
ALİ ÇELİK - Yabancı basında yer alan haberlere göre, Fransa’da ikinci el elektrikli araç satışları son üç haftada iki katına çıkarken, Almanya’da kullanıcıların elektrikli araç aramaları üç katına ulaştı. Hollanda, Belçika ve İskandinav ülkelerinde ise ikinci el elektrikli araç ilanlarına olan talebin yüzde 40’a varan oranlarda arttığı bildiriliyor.
FİYAT ÖNE ÇIKIYOR
Bu artışın en önemli nedenlerinden biri olarak sıfır elektrikli araçların hâlâ geniş kitleler için yüksek fiyatlı olması gösteriliyor. Buna karşın, son iki yılda ikinci el elektrikli araç fiyatlarında yaşanan gerileme, tüketiciler için önemli bir fırsat oluşturuyor. Avrupa pazarında bazı modellerde, iki yaşındaki araçların fiyatı sıfır modellere kıyasla yüzde 50’ye varan avantaj sağlayabiliyor.
DEĞİŞİM HIZLANDI
Uzmanlara göre, petrol fiyatlarından yaşanan dalgalanma ve jeopolitik gerilim otomotiv sektöründe dönüşümü hızlandıran güçlü bir tetikleyiciye dönüşmüş durumda. Yakıt fiyatlarının yükseldiği her dönemde elektrikli araçlara olan ilginin artması da bu ilişkinin ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor. Arama hacimlerinin artması, ilanlara olan yoğun ilgi ve satış adetlerindeki yükseliş birlikte değerlendirildiğinde, Avrupa’da tüketicinin artık elektrikli araçları “alternatif” değil “ana seçenek” olarak görmeye başladığı ifade ediliyor.