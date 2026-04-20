Otomotiv satış sonrası pazarı 2026'nın ilk çeyreğinde dolar bazında yalnızca yüzde 0,35'lik sınırlı bir büyüme kaydederek durağan seyrini sürdürdü. OSS Derneği verilerine göre maliyet artışları sektörü baskılarken, Ali Özçete bu durumun fiyatlara henüz tam yansımadığını ve araç bakımı için mevcut dönemin son kullanıcıya fırsat sunduğunu belirtti.

ALİ ÇELİK- Otomotiv satış sonrası pazarında yaşanan 2025 yılındaki durağan seyir, 2026’nın ilk çeyreğine de yansıdı.

Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneğinin (OSS) 2026 Yılı Birinci Çeyrek Sektörel Değerlendirme Anketi’ne göre; yılın ilk çeyreğinde, 2025’in aynı dönemine göre yurt içi satışlarda dolar bazında ortalama yüzde 0,35’lik artış yaşandı.

Üretici üyelerin sadece yüzde 23,7’si önümüzdeki üç ayda yatırım planlarken, 2026’nın ilk çeyreğinde gözlemlenen problemlerin başında “maliyetlerdeki aşırı artış” geldi.

OSS Yönetim Kurulu Başkanı Ali Özçete, 2026 yılının ilk çeyreğine ilişkin değerlendirmesinde, “Küresel ölçekte yaşanan gelişmeler, jeopolitik riskler, savaşın baz etkisi ve ham madde fiyatlarındaki artış otomotiv satış sonrası pazarını doğrudan etkilemeye devam ediyor.

Petrol ve petrokimya kaynaklı girdilerde yaşanan maliyet artışları, başta plastik ham maddeler olmak üzere birçok kalemde ciddi bir baskı oluşturuyor. Maliyetlerde artış yaşanmasına rağmen bu artışlar henüz fiyatlara tam olarak yansımış değil.

Özellikle mobilitenin arttığı döneme girerken bu durum, araç bakımını yaptırmak isteyen son kullanıcılar için önemli bir fırsat sunuyor. Önümüzdeki süreçte maliyetlerin fiyatlara yansımasıyla birlikte bu avantajlı dönemin sınırlı kalacağını öngörüyoruz” dedi.

Haberle İlgili Daha Fazlası