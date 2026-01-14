Dünyada geçen yıl elektrikli araç satışları 20,7 milyonla rekor kırdı. Elektrikli araç satışlarının 12,9 milyonu Çin'de gerçekleşirken, satışların yüzde 33 arttığı Avrupa en hızlı büyüyen bölgesel pazar haline geldi.

Veri analiz şirketi Benchmark Mineral Intelligence, 2025'e ilişkin elektrikli araç satış verilerini açıkladı. Küresel çapta elektrikli araç satışları 2025'te yıllık bazda yüzde 20 artış ve 20,7 milyonla rekor seviyeye ulaştı. Toplam satışların 12,9 milyonunun kaydedildiği Çin'deki satışlar geçen yıl 2024'e göre yüzde 17 yükseldi. Buna rağmen, ülkedeki satışlar son çeyrekte yavaşlama gösterdi.

Çin'deki elektrikli araç satışlarında 2025'teki büyümede yoğun iç rekabet, agresif fiyatlama ve artan araç modelleri etkili oldu. Yurt içinde rekabet baskısı arttıkça Çinli otomobil üreticileri giderek daha fazla yurt dışı pazarlara yöneldi. Bu ihracat akışından Güney Amerika, Güneydoğu Asya ve Orta Asya yararlanırken, dünyanın geri kalanında elektrikli araç satışlarının büyümesinde de itici güç oldu.

ÇİN'DE BİR İLK

Çinli markalara ait elektrikli araçlar, Avrupa pazarında ise geçen yılki satışların yüzde 19'unu oluşturdu. Benchmark Mineral Intelligence'ın analizine göre bu yıl Çin'de elektrikli araçlar ilk defa satın alma vergisine tabi olacak. Ayrıca, bu yıl uygulanacak yeni takas sübvansiyon programı 2025'te uygulanan ve daha küçük araçları avantajlı kılan sabit oranlı sübvansiyon yerine araç fiyatıyla orantılı şekilde belirlenecek. Bu nedenle, Çin'de bu yıl elektrikli araçlara sağlanacak sübvansiyon seviyeleri 2025'e göre daha düşük seviyede olacak.

AVRUPA PAZARINDA YÜZDE 33 BÜYÜME

Avrupa'da elektrikli araç satışları da 2025'te yıllık bazda yüzde 33 arttı. Avrupa elektrikli araç pazarında 2025, Avrupa Birliği emisyon hedeflerinin yıl boyunca yumuşatılması dahil olmak üzere yasal değişikliklerin yaşandığı bir yıl oldu. Ayrıca, birçok büyük Avrupa ülkesinin sübvansiyonları genişletmesi veya artırmasıyla, tüketicilerin elektrikli araç satın alımlarına yönelik destek de arttı.

Avrupa'da birçok ülkede geçen yıl elektrikli araç satışlarında büyüme görüldü. Almanya ve İngiltere gibi büyük hacimli ülkelerde satışlar sırasıyla yüzde 48 ve yüzde 27 arttı. Satışların yıla zayıf başladığı Fransa'da yüzde 2 büyüme kaydedildi. Bu yıl ise Avrupa elektrikli araç pazarındaki en önemli gelişmenin, daha önce 2035 olarak belirlenen içten yanmalı motora sahip yeni otomobil satış yasağının hafifletilmesine yönelik değişiklikler olması bekleniyor.

Yeni plana göre, otomobil ve hafif ticari araçlar için gelecekte hedeflenen karbon emisyon standartları değiştirilecek. Otomobil üreticilerinin 2035'ten itibaren egzoz emisyonlarını yüzde 100 düşürme hedefi, yüzde 90 olarak güncellenecek. Kalan yüzde 10'luk emisyon, AB'de üretilmiş düşük karbonlu çelik kullanımı, e-yakıtlar ve biyoyakıtlar yoluyla telafi edilebilecek.

ABD'DE ELEKTRİKLİ ARAÇ SATIŞLARI SADECE YÜZDE 1 ARTTI

Elektrikli araç satışları ABD, Kanada ve Meksika olmak üzere Kuzey Amerika'da geçen yıl yüzde 4 gerileyerek 1,8 milyon oldu ve Kuzey Amerika pazarı çalkantılı bir yılı geride bıraktı. ABD'de elektrikli araçlara yönelik vergi indirimlerinin 30 Eylül 2025 itibarıyla kaldırılması ve korumacı ticaret politikalarının etkisiyle elektrikli araç satışları yıllık bazda sadece yüzde 1 artış gösterdi.

Kanada'da da 2025'in başında sübvansiyonların kaldırılmasının ardından elektrikli araç pazarında zayıf bir performans görüldü ve satışlar yıllık bazda yüzde 41 düştü. Meksika'da ise satışlar Çinli elektrikli araçların ithalatındaki artışın etkisiyle yüzde 29 büyüdü.

Kuzey Amerika'da sınırlı tüketici teşvikleri, destekleyici mevzuat eksikliği ve elektrifikasyon yatırımlarının yavaşlayabileceğine yönelik endişeler nedeniyle bu yıl elektrikli araç pazarı görünümünün zayıf kalmaya devam edeceği tahmin ediliyor. ABD'de elektrikli araç satışlarının bu yıl yüzde 29 azalması bekleniyor. Dünyanın geri kalanında elektrikli araç satışları 2025'te yıllık bazda yüzde 48 artışla 1,7 milyon oldu. Bu pazarlarda Çinli markaların artan varlığı satışlardaki büyümeyi destekledi.

ABD PAZARINDA 7 YIL SONRA İLK DEFA KÜÇÜLME ÖNGÖRÜLÜYOR

Benchmark Mineral Intelligence bünyesindeki Rho Motion'ın Veri Müdürü Charles Lester, verilere ilişkin değerlendirmesinde, küresel çapta elektrikli araç satışlarının 2025'te yıllık bazda yüzde 20 artmasının pazarın ne kadar dirençli olduğunu gösterdiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Avrupa, Çin'i geçerek en hızlı büyüyen bölge konumuna geldi. Kuzey Amerika'nın çalkantılı bir yıl geçirmesi şaşırtıcı değil. ABD Başkanı Donald Trump, göreve gelmesinin üzerinden geçen bir yılda, elektrikli araç satın alma teşviklerini geri çekme ve üretimi yerelleştirme konusunda verdiği birçok sözü yerine getirdi. ABD'de 7 yıl sonra ilk kez pazarda satışların neredeyse üçte bir oranında küçüleceğini öngörüyoruz."

