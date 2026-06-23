CATL ve İngiliz şirketi Octopus Energy, 22 Haziran'da elektrikli ağır vasıtalar için batarya değiştirme ağı kurmak üzere ortak girişim kuracaklarını duyurdu. 2035 yılına kadar 30'dan fazla mega takas istasyonu kurulması planlanıyor.

Dünyanın en büyük batarya üreticisi CATL, gözünü Avrupa'nın yük taşımacılığı pazarına çevirdi. Şirket elektrikli ağrı vasıta araçlar için batarya değişim istasyonları kurmak için İngiliz enerji tedarik devi Octopus Energy ile yüzde 50-50 ortaklık kurdu.

Yapılan açıklamaya göre, iki taraf elektrikli ağır vasıtalar için ortak bir batarya değiştirme ağı kuracak ve CATL'nin Qiji Energy batarya değiştirme teknolojisini Avrupa pazarına getirecek. Birleşik Krallık’ta başlayacak proje Avrupa’nın farklı bölgelerine de yayılacak.

İlk istasyonların 2027 yılında otoyollar ve limanları kapsayacak bir ağ üzerine kurulması, sonrasında İskoçya ve Galler’de faaliyete geçmesi bekleniyor. Kurulacak istasyonlar tek tek değil bir “hub” konseptinde olacak.

Mega merkezlerden 2035 yılına kadar 30’dan fazla kurulması hedefleniyor. Ortak girişimin tamamen hayata geçmesinin ardından altyapının 300 binden fazla elektrikli ağır vasıta aracı hizmet alabilecek.

CATL, Avrupa'da batarya değişim istasyonları kuruyor: Ağır vasıtalar 5 dakikada yola çıkacak

BATARYA DEĞİŞİKLİĞİ 5 DAKİKA SÜRÜYOR

Qiji Energy batarya değişim sistemiyle 500 kWh'nin üzerindeki bataryalar bittiğinde 5 dakika gibi kısa bir sürede değiştirilebiliyor. Bu sistemle araçlar yüküne ve güzergahına göre istedikleri bataryayı tercih edebilecekler.

CATL’in batarya değişim şirketi Qiji Energy, 2025 yılının sonunda Çin’de 305 ağır vasıta batarya değişim istasyonuna sahipti. Şirket 2026 yılı içinde bu sayısı 900’e çıkarmayı hedefliyor.

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