Citroen’in en ikonik modellerinden biri olan 2CV, yıllar sonra yeniden yollara dönmeye hazırlanıyor.

Citroen CEO’su Thierry Koskas, markanın geçmişte büyük iz bırakan modellerini yeniden değerlendirdiğini söyledi. Özellikle Renault’nun elektrikli R5 ve yeni Twingo hamlelerinin büyük ilgi görmesi, Stellantis çatısı altındaki Citroën’i de benzer bir adım konusunda cesaretlendirmiş olabilir.

İlk olarak 1948 yılında tanıtılan orijinal Citroen 2CV, savaş sonrası Avrupa’nın en önemli halk otomobillerinden biri olmuştu. Basit yapısı, düşük maliyeti ve sıra dışı tasarımıyla ün kazanan model, yıllar içinde otomotiv dünyasının kült araçlarından biri haline geldi.

Citroen efsanesi 36 yıl sonra elektrikle dönüyor!

1990 yılına kadar üretilen modelden dünya genelinde 5 milyondan fazla satıldı.

Yeni elektrikli 2CV, Stellantis grubunun 2030 yılına kadar piyasaya sürmeye hazırlandığı 110 yeni modelden biri olacak. Paylaşılan ilk videoda silüet olarak görünen ipucu görseline göre Retro tasarım çizgilerine sahip.

AVRUPA’NIN EN UCUZ ELEKTRİKLİSİ OLABİLİR

Citroen yöneticileri özellikle “ulaşılabilir elektrikli otomobil” fikrine vurgu yapıyor. Ortaya çıkan iddialara göre Citroen 2CV, 15 bin Euro başlangıç fiyatıyla Avrupa’nın en erişilebilir elektrikli modellerinden biri olacak. Aracın üretiminin ise 2028 yılında başlaması planlanıyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası