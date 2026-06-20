Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Mayıs ayı verilerini açıkladı. Buna göre Türkiye'deki elektrikli araç sahipleri en çok DC hızlı şarjı tercih ediyor.

Türkiye’de elektrikli araç sayısı ve elektrikli araç şarj istasyonu soket sayısı artmaya devam ediyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Mayıs 2026 dönemine ait "Şarj Hizmeti Piyasası Aylık İstatistikleri" raporunu paylaştı. Rapora göre Türkiye’deki toplam elektrikli araç sayısı 440.327 adede yükseldi. Nisan ayında bu sayı 427 bin 486 adet olarak açıklanmıştı.

Nisan ayında 43.009 olan toplam şarj soketi sayısı da 44.175 adede yükseldi. Bunların 19.050’si DC hızlı şarj, 25.125 adedi ise AC yavaş şarj noktası. Mayıs ayında şarj istasyonlarının toplam kurulu gücü ise 3.412 MW seviyesine ulaştı.

EPDK Mayıs verilerini açıkladı: Elektrikli araç sahipleri DC şarjı tercih ediyor

EN ÇOK HIZLI ŞARJ TERCİH EDİLİYOR

EPDK’nın verilerine göre, elektrikli araç sahipleri daha çok DC hızlı şarj istasyonlarını tercih ediyor. Mayıs ayında kullanılan enerjinin yüzde 83,63’ü DC istasyonlardan, yüzde 16,37’si ise AC istasyonlardan karşılandı.

Burada şarj istasyonları arasındaki süre farkı da net şekilde ortaya çıkıyor. AC şarjda şarj başına süre yaklaşık 3 saati bulurken, DC hızlı şarj istasyonunda ise bu süre ortalama 37,50 dakikaya kadar düşüyor.

EPDK Mayıs verilerini açıkladı: Elektrikli araç sahipleri DC şarjı tercih ediyor

ELEKTRİK TÜKETİMİ DE ARTIYOR

Mayıs ayı boyunca şarj istasyonlarında toplam 76.973.976 kWh elektrik tüketildi.

İllere göre elektrik tüketimine bakıldığında ise İstanbul yine ilk sırada yer alıyor. İstanbul’da 19.514 MWh, Ankara’da 9.972 MWh, İzmir’de ise 4.410 MWh tüketim yapıldı.

EPDK Mayıs verilerini açıkladı: Elektrikli araç sahipleri DC şarjı tercih ediyor

Markalara bakıldığında ise Zes yine toplam istasyon sayısında lider durumda olsa da DC hızlı şarj tarafında Trugo ilk sırada yer alıyor.

Zes’in, 3082 AC ve 2460 DC olmak üzere toplam 5542 soketi bulunuyor. İkinci sırada yer alan Trugo’nun ise 685 AC ve 2865 DC soketi bulunuyor. Voltrun 2235 AC, 250 DC toplam 2485 soketle üçüncü sırada. 2238 soketle Wat dördüncü, 2121 soketle Eşarj beşinci sırada bulunuyor.

EPDK Mayıs verilerini açıkladı: Elektrikli araç sahipleri DC şarjı tercih ediyor

İstasyonlardaki tüketimlere bakıldığında da Trugo 16.811 MWh ile ilk sırada bulunuyor. Zes ikinci ve Eşaj üçüncü sırada. Onları Astor ve Tesla takip ediyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası