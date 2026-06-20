A Milli Takım, Avustralya yenilgisi sonrası Paraguay karşısında da hayal kırıklığı yaşattı. Büyük umutlarla 24 yıl sonra gittiği Dünya Kupası'a 2'de 0'la veda eden Ay-yıldızlı ekipte Vincenzo Montella tartışmaları alevlendi. 2002 Dünya Kupası'na Altın Gol ile damga vuran İlhan Mansız, karşılaşmanın ardından katıldığı yayında flaş bir iddia ortaya attı.

İlhan Mansız, A Milli Futbol Takımı'nın 2-0'lık Avustralya ve 1-0'lık Paraguay yenilgileriyle 2026 FIFA Dünya Kupası'na erken veda etmesinin ardından teknik direktörlük koltuğu için Vincenzo Montella'nın yerine sürpriz bir ismi işaret etti.

İlhan Mansız, 2002 Dünya Kupası Senegal filelerini havalandırıp, A Milli Takım'ı yarı finale taşıdı. 94'üncü dakikada gelen gol, dünya futbol tarihinin gördüğü son Altın Gol olarak kayıtlara geçti.

"MONTELLA YERİNE BİR ADAYIM VAR"

Tivibu Spor canlı yayınında konuşan 50 yaşındaki eski milli futbolcu, "Avrupa Şampiyonası'na bu hocayla mı gideceğiz? Benim bir adayım var. Açıklamam erken mi olur? Montella ile devam edilmezse, Arda Turan bu takımı devralabilir. Arda Turan, bir sonraki A Milli Takım teknik direktörümüz olabilir" iddiasında bulundu.

Arda Turan, Shakhtar Donetsk'i ilk sezonunda Ulrayna Ligi şampiyonu yaptı.

"ARDA TURAN, UKRAYNA'DA ÇOK BAŞARILI OLDU"

Türkiye'nin D Grubu'nda ABD ile 26 Mayıs Cuma günü TSİ 05.00'te oynanacak müsabaka öncesi iddiası kalmazken; İlhan Mansız, "Arda, Beşiktaş için gündeme gelmişti. İstediği ortamı bulamayacağı için, çok fazla baskı altında kalacağından, olabileceği en iyi formu ve gelişime ulaşamayacağı için 'Beşiktaş olmasın' demiştim. Shakhtar Donetsk'e gitti, çok başarılı bir sezon geçirdi" yorumunu yaptı.

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