Türkiye’de elektrikli araç pazarı hızla büyürken FIAT, peş peşe pazara sunduğu elektrikli modellerle dikkat çekiyor.

2025’in ilk 11 ayında elektrikli araç satışlarının 170 bin adede ulaştığını, yıl sonunda ise 200 bin seviyesini zorlanacağına vurgu yapan FIAT Marka Direktörü Altan Aytaç, elektrikli araçların yapılan ÖTV düzenlemelerine rağmen içten yanmalı modellere kıyasla hâlâ cazibesini koruduğunu belirtti.

FIAT Marka Direktörü Altan Aytaç

Aytaç açıklamasında “Artan model ve segment çeşitliliği pazardaki büyümeyi destekliyor. Biz de bu elektrifikasyon sürecine 500e modelimizle başlamıştık. 600 Model ailesi, Topolino ve 2025’te lansmanı yapılan Grande Panda modelimizin katkılarıyla markamızın elektrikli araç satışları kasım ayı sonu itibarıyla yaklaşık 2.500 adede ulaştı. 2026 yılı FIAT için yeni ürünlerin ard arda satışa sunulacağı özel bir yıl olacak” dedi.

