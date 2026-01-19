Türkiye’nin önde gelen online ikinci el araç platformlarından VavaCars, 2025 yılında bir büyümeye imza attı.

Ali Çelik - Web sitesinden 8 milyonun üzerinde ziyaret alan şirket, ticari kullanıcılar (B2B) tarafında ise %50 oranında artış kaydederek toplam satış hacmini %30 büyüttü. VavaCars Ticari Grup Başkanı Serdıl Gözelekli, konuyla ilgili açıklamasında “2025 ikinci el otomotiv pazarında güven ve şeffaflığın her zamankinden daha belirleyici olduğu bir dönem oldu.

Zorlu ekonomik tabloya rağmen ikinci el otomotiv pazarı, Türkiye’deki yapısal gücünü korumayı başardı. Bugün Türkiye’de her 1 sıfır otomobile karşılık 7 ikinci el otomobil satılıyor. Pazar, 7,5 milyonu geçti. Geçen sene platformumuz üzerinden 1,5 milyon adet araç değerlemesi yapıldı. 2026’da hem işlem hacminde hem de finansal performansta yüzde 35 büyüme hedefindeyiz” dedi.

