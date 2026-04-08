Hızlı şarj yarışı kızışıyor: Geely’den BYD'ye 8,5 dakikalık meydan okuma
BYD’nin megawatt seviyesindeki hızlı şarj teknolojisini duyurmasından sadece bir ay sonra, Geely bünyesindeki Lynk & Co, yeni bir dünya rekoruna imza attı. BYD’nin 9 dakikalık şarj süresini 8 dakikaya indirdi.
Geely’nin Lynk & Co markası, BYD’nin ikinci nesil Blade batarya ve megawatt hızlı şarj teknolojisiyle elde ettiği “dünyanın en hızlı seri üretim şarj hızı” iddiasına, daha yüksek bir performansla cevap verdi. Paylaşılan resmi test verilerine göre Lynk & Co 10, şarj hızında BYD’nin sürelerini geride bırakmayı başardı.
YENİ ŞARJ REKORLARI
Yapılan testlerde Lynk & Co 10’un ulaştığı süreler şu şekilde kaydedildi:
- Yüzde 10 – yüzde 70 doluluk: 4 dakika 22 saniye
- Yüzde 10 – yüzde 80 doluluk: 5 dakika 32 saniye
- Yüzde 10 – yüzde 97 doluluk: 8 dakika 42 saniye
Bu sonuçlar, BYD’nin sırasıyla 5 dakika (yüzde 10-yüzde 70) ve 9 dakika (yüzde 10-yüzde 97) olan hızlı şarj sürelerinden daha hızlı bir performans sergilediğini kanıtlıyor. Test sırasında ulaşılan zirve şarj gücü 1100 kW olurken, batarya yüzde 80 doluluk oranına ulaştığında bile 500 kW’ın üzerinde güç çekmeye devam etti.
816 kilometre menzile sahip olan Lynk & Co 10 modeli, bu hızlarla tepe şarj noktasında her 1 saniyede 2 km menzile ulaşıyor.
ALTYAPI YARIŞI SÜRÜYOR
Söz konusu test, Zeekr’in geçen yıl tanıtılan V4 megawatt hızlı şarj üniteleri kullanılarak gerçekleştirildi. Bu şarj istasyonları tekli tabanca ile 1300 kW zirve gücü ve 1300A akım sağlayabiliyor. Sistemin yüksek güçten kaynaklanan ısınma sorunu ise tamamen sıvı soğutmalı bir mekanizma ile çözülüyor.
Geely, Şubat 2026 sonu itibarıyla Çin genelinde 2103 şarj istasyonu ve 10.212 şarj ünitesine ulaştı. Bunların arasında 1.216 adet 800V ultra hızlı şarj istasyonu bulunuyor.
Rakibi BYD ise bu ayın başlarında 5.000’inci megawatt hızlı şarj istasyonunu kurduğunu açıklamış ve yıl sonuna kadar bu sayıyı 20.000’e çıkarmayı hedeflediğini belirtmişti.