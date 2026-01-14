Honda, 2027’den itibaren modellerinde yeni logo tasarımını kullanacak.

Japon otomotiv devi Honda ilk olarak 2024 yılında tanıtılan “0” konsepti serisiyle karşımıza çıkarılan logoyu yeni araçlarında kullanmaya başlayacak.

Yeni logo Honda’nın “0” serisi de dahil olmak üzere yeni nesil elektrikli otomobillerle, 2027’den 2031’e kadar üretilecek 13 yeni hibrit modelde kullanılacak.

Fotoğraf: YouTube/@unboxtherapy

İlk kez 1963’te Honda otomobillerinde yer alan klasik H logosu, sadeleştirilerek, çerçevesiz bir tasarım ve ışıklandırmayla yeniden yorumlandı.

Fotoğraf: YouTube/@unboxtherapy

Gelecekteki içten yanmalı motorlu araçlarda yeni logonun kullanılıp kullanılmayacağıyla ilgili Honda’dan bir açıklama gelmezken, yeni marka kimliğinin “otomobil modellerine ve bayiliklere ve motor sporları faaliyetleri gibi diğer alanlarına da kademeli olarak uygulanacağını." doğruladı.

“H”NİN TARİHİ

H harfi, 1963'ten beri Honda'nın imzası konumunda. Daha önce 1969, 1981, 1991 ve 2001 yıllarında tasarım değişimi geçirdi.

