Hyundai’den iki yeni Ioniq konsepti: Venus ve Earth görücüye çıktı
Hyundai, Ioniq markasını Çin’de yeniden konumlandırırken Venus ve Earth isimli iki yeni elektrikli konsept modelini tanıttı. Fütüristik tasarım anlayışı ve kullanıcı deneyimini merkeze alan bu modeller, markanın elektrikli mobilite vizyonunda köklü bir dönüşümün habercisi olarak öne çıkıyor.
Hyundai, elektrikli otomobil stratejisinde yeni bir sayfa açarken Ioniq markasını Çin’de yeniden konumlandırdı ve bu dönüşümün ilk sinyallerini iki konseptle verdi. Pekin’de gerçekleştirilen lansmanda tanıtılan Venus ve Earth adlı bu iki model, markanın gelecekteki tasarım ve kullanıcı deneyimi yaklaşımına dair güçlü ipuçları sunuyor.
Venus konsepti, markanın deyimiyle “ilk bakışta etki” oluşturmayı hedefleyen, akıcı ve tek parça eğriden oluşan silüetiyle dikkat çekiyor. Altın tonlarının öne çıktığı gövde rengi ve fastback formu, araca fütüristik bir karakter kazandırıyor. Geleneksel Ioniq modellerinde gördüğümüz piksel aydınlatma imzasından uzaklaşılması ise Hyundai’nin tasarım dilinde köklü bir değişime hazırlandığını ortaya koyuyor.
Earth konsepti ise tamamen farklı, daha köşeli hatlar, güçlü omuz çizgileri ve SUV formu ile tanıtıldı. Araçta kullanılan “air-hug” adı verilen koltuk yapısı, kullanıcıyı adeta saran hava modüllerinden oluşuyor.
Her iki konsept de yalnızca bir tasarım egzersizi değil. Hyundai, bu modellerle birlikte Ioniq markasını Çin pazarında bağımsız ve daha geniş bir “mobilite ekosistemi” haline getirmeyi hedefliyor.
Şirket, gelecekte bu pazara özel geliştirilecek modellerin gezegen isimleri taşıyacağını belirtiyor.