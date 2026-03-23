Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi raporuna göre, ikinci el otomobil piyasasında reel fiyatlardaki düşüş sürerken, araçların ilanda kalma süresi kısaldı. Ortalama fiyatlar yakıt türüne göre milyon seviyelerinde değişiklik gösterdi.

ALİ ÇELİK - Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi tarafından hazırlanan ‘Otomobil Piyasası Görünümü’ raporuna göre, ikinci el araçların reel fiyatlarındaki yıllık negatif seyir devam ediyor.

Online ilan platformu sahibinden.com verileriyle hazırlanan rapora göre; satılık otomobillerin ilanda kalma süresi geçen yılın aynı dönemine oranla 1,6 gün kısalarak 21,3 güne geriledi. Yakıt türüne göre ortalama otomobil fiyatları benzinli araçlarda ortalama 1 milyon 418 bin TL, benzin & LPG’li araçlarda 605 bin 450 TL, dizel araçlarda 1 milyon 117 bin TL, hibrit araçlarda 2 milyon 580 bin TL ve elektrikli araçlarda 3 milyon 833 bin TL olarak gerçekleşti.

