Otomobil üreticileri yeni modellerini faklı ve canlı renklerde tanıtsa da gerçek dünyada yolları siyah, beyaz ve gri araçlar kaplıyor. Uzmanlara göre sürücüler daha güvenli ve ikinci elde satışı kolay renklere yöneliyor.

Otomobil üreticileri son yıllarda daha cesur ve canlı renk seçenekleri sunmaya başlasa da, tüketicilerin tercihleri farklı bir tablo ortaya koyuyor. iSeeCars tarafından 22 milyondan fazla otomobil üzerinde gerçekleştirilen yeni araştırmaya göre, 2025 yılında satılan araçların yüzde 80,4'ü beyaz, siyah, gri veya gümüş gibi "gri tonlu" renklerden oluştu. Bu oran 1996 yılında yalnızca yüzde 47,3 seviyesindeydi.

GRİ RENGİN ŞAHLANIŞI Araştırmaya göre beyaz, yüzde 25,7'lik payla en popüler otomobil rengi olmayı sürdürdü. Onu yüzde 23,4 ile siyah ve yüzde 22,9 ile gri takip etti. Son 30 yılda en dikkat çekici yükselişi ise gri renk yaşadı. 1996 yılında yalnızca yüzde 3,6 pazar payına sahip olan gri renk, bugün yüzde 22,9'a ulaşarak yaklaşık yüzde 528 oranında büyüdü.

CANLI RENKLERDE BÜYÜK DÜŞÜŞ Buna karşılık geçmişte oldukça popüler olan bazı renkler ciddi gerileme gösterdi. Kırmızı otomobillerin pazar payı son 30 yılda yüzde 65'in üzerinde düşerken, yeşil renkli otomobillerin oranı yaklaşık yüzde 84 azaldı. Altın, mor ve kahverengi gibi renkler ise neredeyse tamamen ortadan kaybolmuş durumda.

SADECE SPOR OTOMOBİLLER DİRENİYOR Araştırma, spor otomobil kullanıcılarının ise genel eğilime karşı çıktığını gösteriyor. Spor otomobil sahipleri, sarı, turuncu, mor ve mavi gibi daha dikkat çekici renkleri tercih etmeye devam ediyor. Spor otomobil segmentinde gri tonlar hâlâ baskın olsa da, renk çeşitliliği diğer araç sınıflarına kıyasla çok daha yüksek seviyede bulunuyor.

NEDEN NÖTR RENKLER TERCİH EDİLİYOR? Uzmanlara göre sürücülerin nötr renklere yönelmesinin arkasında birkaç temel neden bulunuyor. Beyaz, siyah ve gri gibi renklerin ikinci el değerini daha iyi koruması, daha geniş bir alıcı kitlesine hitap etmesi ve zamansız bir görünüm sunması tüketicilerin tercihlerini etkiliyor. Ayrıca birçok üretici de üretim maliyetlerini azaltmak amacıyla renk paletlerini sadeleştiriyor.

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