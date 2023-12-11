Telefonlarıyla tanınan Huawei’den dev adım! Hem ucuz hem de çok konforlu… Dev marka otomobillerini piyasaya sürdü

11 Aralık 2023 15:35 - Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2023 15:36

Editör: Burak Akdoğan / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Elektrikli araçlara son dönemde yönelim hızla artmakta. Hem uygun fiyatlı olmaları hem de daha az yakmalarından kaynaklı daha çok tercih edilen elektrikli otomobiller yeni yıl öncesi indirime gitti. Telefonlarıyla tanınan Huawei yeni otomobillerini piyasaya sürdü. İşte Huawei’nin yeni araç özellikleri…

ÇİNLİ DEV MARKADAN DEV ADIM! ŞİMDİDEN YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

Huawei 700 kilometre menzile ve 42 bin dolarlık fiyata sahip olan Avatr 12’yi yollara süremeye hazırlanıyor. Çin elektrikli araç üreticisi, piyasa elektrikli araçlarını tanıtmaya başladı. Otomobil ilk müşterisine teslim edilirken kendine has özellikleriyle şimdiden büyük beğeni toplamış durumda.

HEM UYGUN HEM DE LÜKS

Elektrikli otomobiller, teknolojinin hızla ilerlemesiyle beraber her geçen gün daha fazla yenilikçi özellik kazanıyor. Bu yenilikçi dalganın öncülerinden biri olan Huawei, Avatr 11 modeliyle otonom sürüş teknolojisinde bekleneni aşan bir performans sergiliyor.

Avatr 11, Huawei’nin geliştirdiği otonom sürüş teknolojisiyle donatılmış bir araçtır. Bu teknoloji, özellikle trafik işaretleri ve yol çizgilerinin olmadığı zorlu koşullarda bile etkileyici bir performans gösteriyor. Bu iddia, Avatr 11’in köy yollarında yapılan testlerle destekleniyor. Yapılan denemede, araç, yol çizgilerinin olmadığı zorlu bir köy yolunda sorunsuz bir şekilde ilerleyerek bu teknolojinin güvenilirliğini ve etkinliğini kanıtladı.

TÜRKİYE FİYATI NE KADAR OLACAK?

Peki Huwai’nin yeni aracının fiyatı ne kadar olacak? Avatr 12’nin Türkiye'de yaklaşık 2,5 milyon TL’ye satılması bekleniyor.