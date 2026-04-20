Tesla’nın Türkiye’de açtığı yeni iş ilanı FSD teknolojinin geleceği için oldukça önemli. Marka, İstanbul'da Araç Operatörü ilanıyla, otonom sürüş verileri toplamaya hazırlanıyor.

Tesla’nın Türkiye’deki geleceği merak edilen Full Self-Driving (FSD) teknolojisi için ilk adım atılmış olabilir. Şirket, yeni açtığı iş ilanında İstanbul merkezli olarak çalışacak Araç Operatörü (Vehicle Operator) arıyor.

Markanın bu hamlesi, otonom sürüş için Türkiye’nin yol koşullarını öğrenme sürecine geçildiğini gösteriyor. İlanla işe alınacak kişiler, Tesla için İstanbul trafiğinde aktif görev alarak veri toplayacak.

Toplanan verilerle Tesla’nın Full Self-Driving teknolojisinin İstanbul başta olmak üzere Türkiye’deki trafik, yol işaretleri ve yaya davranışlarına adapte edilecek. Şirket, yerel verilerle otonom sürüş yazılımının bölge şartlarına göre optimize ediyor.

Tesla'nın Türkiye'de verdiği iş ilanı

AVRUPA’DA İLK ONAY HOLLANDA’DAN GELDİ

Geçtiğimiz haftalarda Hollanda araç otoritesi (RDW), Tesla’nın "Full Self-Driving (FSD) Supervised" (Denetimli Tam Otonom Sürüş) sistemine resmi onay vermişti.

Türkiye, AB üyesi olmamasına rağmen otomotiv mevzuatında AB ve Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (UN/ECE) regülasyonlarını takip ediyor.

Hollanda’da UN/ECE bünyesinde kabul edilen regülasyon Türkiye’deki mevzuatla uyumlaştırılırsa, Tesla Türkiye’nin yapacağı başvuru için hukuki altyapı oluşacak.

