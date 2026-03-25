Tesla, Avrupa pazarındaki 13 aylık satış düşüşü serisini Şubat 2026'da sonlandırmayı başardı. Yaklaşık bir yılı aşkın süredir Avrupa'da kan kaybeden Tesla, Şubat ayında satış adetlerinde ilk kez artış kaydetti.

Tesla; Avrupa Birliği, Birleşik Krallık ve EFTA ülkelerinde toplam 13.740 araç sattı. Bu rakam, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 29,1'lik bir artış anlamına geliyor.

Ocak ve Şubat toplamında ise satışlar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,7 artarak 20.941 adede ulaştı. Tesla'nın Avrupa'daki bu yükselişi, ABD pazarındaki Ocak ayında yaşanan yüzde 26'lık düşüşle tezat durumda.

ÇİNLİ BYD İLE REKABET

Tesla'nın satışları artmış olsa da, Çinli rakibi BYD Avrupa pazarında agresif bir şekilde büyümeye devam ediyor. BYD, Şubat ayında Avrupa'da 15.438 araç satarak geçen yıla göre yüzde 185,3 oranında devasa bir büyüme sergiledi. Yılın ilk iki ayında ise toplam 29.291 satışa ulaşarak yüzde 179,2 artış elde etti.

Ancak BYD'nin hem tam elektrikli (BEV) hem de şarj edilebilir hibrit (PHEV) araç satması nedeniyle, sadece elektrikli araç satan Tesla ile tam bir kıyaslama yapmak mümkün değil.

AVRUPA PAZARINDA GENEL DURUM

Avrupa otomobil pazarı Şubat ayında genel olarak yüzde 1,7 gibi küçük bir büyüme gösterirken, elektrikli araç segmentleri daha hızlı büyüdü. Şubat ayında yüzde 15,8 artışla 190.683 elektrikli araç, yüzde 33 artışla şarj edilebilir hibrit modelleri ise 96.252 adet satıldı. Ayrıca Şubat ayında 375.862 hibrit araç satıldı.

Benzinli satışları yüzde 17 düşerken, 224.754 adede geriledi. Dizel araç satışları ise yüzde 13,5 oranında gerileyerek 73.451 seviyesine geriledi.



