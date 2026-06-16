Togg’un sedan modeli T10F’e yeni özellikler eklenmeye devam ediyor. Son güncellemeyle birlikte aracı dev bir powerbank’e dönüştüren V2L teknoloji devreye girecek. Peki bu teknoloji nasıl kullanılıyor, nasıl aktif edilir?

Yerli elektrikli otomobil markası Togg’un sedan modeline yeni bir özellik geldi. Togg T10F araçlar için gelen yeni 2.1.1 (21.1.40) yazılımı ile aracın elektriğini başka elektrikli aletleri kullanmak ya da şarj etmek için kullanılmasını sağlayan V2L (Vehicle-To-Load) teknoloji aktif oluyor.

Mevcut araçlarda 2.1.1 (21.1.40) güncellemesiyle aktif olacak özellik, yeni çıkan modellerde yazılımın yüklü olması nedeniyle direkt gelecek.

V2L özelliği ile elektrikli araçları şarj edebilir, kamp alanları gibi gerekli durumlarda aydınlatma, buzdolabı, televizyon ya da kahve makinesi gibi araçlar kullanılabilir ya da şarj edilebilir. Yani evlerde prizden güç alarak çalıştırılan cihazların hepsine elektrik verilebilir.

NASIL KULLANILABİLİR?

Togg T10F sahiplerinin özelliği kullanabilmesi için öncelikle güncellemenin yüklü olması gerekiyor. Ayrıca araçla uyumlu bir V2L adaptörüne ihtiyaç var. Bu adaptörün önümüzdeki günlerde Trumore uygulaması üzerinden satışa çıkması bekleniyor.

ÖZELLİK NASIL AKTİF EDİLİR?

Togg’un V2L özelliğini aktif etmek için güncellemenin ardından, ekran üzerinde şarj menüsünden “Deşarj” özelliğini aktif etmek gerekiyor. Bunun için izlenmesi gereken yol ise kontrol ekranı üzerinden Menü > Cihazlarım > Şarj > Deşarj > Etkinleştir.

Haberle İlgili Daha Fazlası