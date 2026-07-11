DS Automobiles, tamamen yenilenen premium SUV modeli DS N°7'yi ekim ayında Türkiye'de satışa sunmaya hazırlanıyor. İlk etapta 145 beygir gücündeki yeni nesil hibrit motorla gelecek model, PALLAS ve ÉTOILE olmak üzere iki farklı donanım seviyesiyle tercih edilebilecek. Lansman döneminde ön talep süreci de başlayacak.

DS Automobiles, ürün gamındaki yeni dönemi temsil eden DS N°7 ile premium SUV segmentindeki iddiasını güçlendirmeyi hedefliyor. Markanın yeni isimlendirme stratejisini taşıyan model, hem tasarımı hem de teknolojik donanımlarıyla dikkat çekiyor.

DS Automobiles Türkiye Marka Direktörü Selim Eskinazi, yeni modelin yalnızca yeni bir SUV olmadığını, aynı zamanda markanın geleceğe yönelik tasarım ve teknoloji anlayışını temsil ettiğini belirtti. Eskinazi, DS N°7'nin ekim ayında Türkiye'de satışa sunulacağını ve lansmanla birlikte ön taleplerin alınmaya başlanacağını açıkladı.

YENİ TASARIM DİLİYLE GELİYOR

4,66 metre uzunluğa, 1,90 metre genişliğe ve 1,63 metre yüksekliğe sahip olan DS N°7, markanın yeni tasarım anlayışını yansıtan ilk modeller arasında yer alıyor. 19 inç jantlar, kaslı gövde yapısı ve uzun silüetiyle dikkat çeken model, 0,26 Cd sürtünme katsayısıyla aerodinamik verimlilik konusunda da iddialı. Modelin ön bölümünde donanım seviyesine göre farklı tasarımlar sunuluyor. PALLAS versiyonunda klasik ön ızgara tercih edilirken, üst donanım seviyesi ÉTOILE'de aydınlatmalı DS LUMINASCREEN ön ızgara ve ışıklı DS logosu yer alıyor.

İÇ MEKANDA FRANSIZ LÜKSÜ

DS N°7'nin kabini, Fransız lüks anlayışını modern teknolojilerle bir araya getiriyor. "Clous de Paris" detayları, inci dikişler, saat kayışından ilham alan koltuk tasarımı ve doğal ahşap kaplamalar kabinde premium atmosfer oluşturuyor. Sürücü karşısında 10,25 inç dijital gösterge paneli bulunurken, orta konsolda 16 inçlik dokunmatik multimedya ekranı görev yapıyor. Yeni tasarımlı X formundaki direksiyon simidi ise modelin dikkat çeken detayları arasında yer alıyor. Türkiye'de satışa sunulacak PALLAS ve ÉTOILE donanımları oldukça kapsamlı ekipman listesiyle geliyor.

Yeni DS N°7 ekimde Türkiye’de: İşte satış tarihi ve öne çıkan özellikleri

Her iki versiyonda da; 19 inç alaşım jantlar, panoramik cam tavan, kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto, Adaptif hız sabitleyici (Stop & Go), Geri görüş kamerası, DS DRIVE ASSIST yarı otonom sürüş sistemi, Anahtarsız giriş ve çalıştırma, DS NECK WARMER standart olarak sunuluyor.

Üst donanım seviyesi ÉTOILE ise bunlara ek olarak havalandırmalı ve masaj fonksiyonlu ön koltuklar, DS PIXELVISION 3.0 akıllı LED farlar, head-up display, 690 Watt gücündeki 14 hoparlörlü ELECTRA by FOCAL ses sistemi, 360 derece kamera sistemi ve aydınlatmalı ön ızgara gibi özelliklerle geliyor.

DS Automobiles, yeni modelde arka hayat alanını da geliştirmiş. Uzatılan kapılar ve büyüyen cam yüzeyler sayesinde kabin daha ferah hale gelirken, arka koltuklarda baş mesafesi 25 mm artırılmış. Bagaj hacmi ise motor ve ses sistemi tercihine bağlı olarak 560 litreye kadar çıkabiliyor.

HİBRİT MOTORLA SATIŞA ÇIKACAK

Türkiye'de ilk etapta satışa sunulacak DS N°7, yeni nesil 145 beygir sistem gücüne sahip hibrit motorla gelecek. Elektrik motorunun çift kavramalı 6 ileri otomatik şanzımana entegre edildiği sistem, şehir içi kullanımda sürüş süresinin yaklaşık yüzde 50'sini elektrik desteğiyle gerçekleştirebiliyor. Fabrika verilerine göre model; 145 beygir sistem güç, 5,3 litre/100 km ortalama yakıt tüketimi değerleri sunuyor.

TÜRKİYE'DE EKİM AYINDA SATIŞTA

Yeni DS N°7'nin Türkiye satışları ekim ayında başlayacak. Model, başlangıçta PALLAS ve ÉTOILE donanım seviyeleriyle satışa sunulacak. Fiyat listesi ise lansman tarihine yakın dönemde açıklanacak.

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