ALİ ÇELİK - Türkiye otomotiv sanayisinin önemli tedarikçileri arasında gösterilen ve Maxion İnci Jant Grubu bünyesinde faaliyet gösteren Maxion İnci Alüminyum, otomotiv sektörünün önde gelen markalarından Chery tarafından ‘Yurt dışı Mükemmel İş Birliği Tedarikçi Ödülü’ne layık görüldü.

Çinli üretici tarafından verilen bu ödül, Maxion İnci Alüminyum’un yüksek kalite standartlarını ve güvenilir teslimat performansını tescilleyen önemli bir başarı niteliği taşıyor.

