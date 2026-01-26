Türkiye Gazetesi
Yerli üreticiye küresel ödül
Maxion İnci Jant Grubu bünyesinde faaliyet gösteren Maxion İnci Alüminyum, kalite ve teslimat performansıyla Çinli otomotiv devi Chery tarafından “Yurt dışı Mükemmel İş Birliği Tedarikçi Ödülü”ne layık görüldü.
Özetle DinleYerli üreticiye küresel ödül
Kaydet
T-Otomobil 1 dk önce
Maxion İnci Alüminyum, otomotiv sektörünün önde gelen markalarından Chery tarafından yüksek kalite ve güvenilir teslimat performansı nedeniyle ‘Yurt dışı Mükemmel İş Birliği Tedarikçi Ödülü’ne layık görüldü.
- Maxion İnci Alüminyum, Chery tarafından ödüllendirildi.
- Verilen ödülün adı ‘Yurt dışı Mükemmel İş Birliği Tedarikçi Ödülü’.
- Ödül, Maxion İnci Alüminyum'un yüksek kalite ve güvenilir teslimat performansını tescilliyor.
- Maxion İnci Alüminyum, Türkiye otomotiv sanayisinin önemli tedarikçilerinden biridir.
0:00 0:00
1x
ALİ ÇELİK - Türkiye otomotiv sanayisinin önemli tedarikçileri arasında gösterilen ve Maxion İnci Jant Grubu bünyesinde faaliyet gösteren Maxion İnci Alüminyum, otomotiv sektörünün önde gelen markalarından Chery tarafından ‘Yurt dışı Mükemmel İş Birliği Tedarikçi Ödülü’ne layık görüldü.
Çinli üretici tarafından verilen bu ödül, Maxion İnci Alüminyum’un yüksek kalite standartlarını ve güvenilir teslimat performansını tescilleyen önemli bir başarı niteliği taşıyor.
ÖNERİLEN HABERLER
T-OTOMOBİL
Türkiye ihracatina AB’den korumacı tehdit: Otomotiv sektöründe Made in EU alarmı!
Bizi Takip Edin
YORUMLAR