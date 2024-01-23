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    Dünya tarihinde böylesi görülmedi! 26 milyarlık kişisel veri sızdırıldı: Telegram, LinkedIn, X...

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Güvenlik araştırmacıları, X, Telegram ve LinkedIn gibi büyük sitelerden 26 milyardan fazla kişisel kaydın sızdırıldığını bildirdi. Veri sızıntısının muhtemelen bugüne kadar yaşananların en büyüğü olduğu kaydedildi.

    Dünya tarihinde böylesi görülmedi! 26 milyarlık kişisel veri sızdırıldı: Telegram, LinkedIn, X...
    Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Security Discovery ve CyberNews'ten araştırmacılara göre, sızdırıldığı yeni keşfedilen veri veritabanının boyutu 12 terabayta ulaşıyor. Uzmanlar bu denli bir sızıntının daha önce olmadığını ifade ederken, hırsızlığı “bütün sızıntıların anası” olarak tabir ediyor. 

    Araştırma ekibi, açık bir depolama örneğinde bulunan 26 milyarlık veritabanının muhtemelen kötü niyetli birileri veya veri komisyoncusu tarafından sızdırılmış olabileceğini düşünüyor.

    PEK ÇOK SALDIRI İÇİN KAYNAK OLUŞTURUYOR

    Araştırmacılar elde edilen verilerle kimlik hırsızlığı, karmaşık kimlik avı planları, hedefli siber saldırılar, kişisel ve hassas hesaplara yetkisiz erişim dahil olmak üzere çok çeşitli saldırılar gerçekleştirilebileceğini öngörüyor.

    BU PATFORMLARA ÜYE OLANLAR DİKKAT!

    Bu veritabanında Çinli mesajlaşma devi Tencent ve sosyal medya kuruluşu Weibo'nun verilerinin yanı sıra Twitter, Dropbox, LinkedIn, Adobe, Canva ve Telegram gibi platform ve hizmet kullanıcılarının kayıtları da bulunuyor. Araştırmacılar, endişe verici bir şekilde, çeşitli ABD ve diğer hükümet kuruluşlarına ait kayıtların da bulunabileceğini söylüyor.

    KİMLİK HIRSIZLIĞI ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE ARTABİLİR

    Uzmanlara göre devasa veri sızıntısından tek iyi haber ise, yeni gibi görünen bilgilerin aslında daha çok önceki ihlal ve veri sızıntısının derlenmiş kayıtları olması. Üstelik bu derlemede çok sayıda mükerrer veri kaydı da bulunuyor. Ancak kullanıcı adlarının ve şifre kombinasyonlarının dahil edilmesi, yine de endişe veriyor. Araştırmacılara göre mevcut şifreler ve güvenlik önlemleri yeteri kadar iyi değilse, önümüzdeki haftalarda kimlik bilgisi hırsızlığında artış olabilir.

    Düzenleyen:  - Teknoloji
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Veri SızıntısızKişisel Veri
    Haberler > Teknoloji > Dünya tarihinde böylesi görülmedi! 26 milyarlık kişisel veri sızdırıldı: Telegram, LinkedIn, X...
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